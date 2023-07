Microsoft gegen die FTC: Wann fällt die Entscheidung?

Diese Woche könnte besonders spannend im Hinblick auf die Entscheidung zur Übernahme von Activision / Blizzard werden, die in den vergangenen Tagen in einer Anhörung vor einem Gericht diskutiert wurde. Dort hatte die amerikanische FTC in einer Art Eilantrag geklagt, um die Übernahme zu verhindern. Doch wann fällt die Entscheidung?

Akribischer Beobachter des Prozesses, wie der Finanzexperte Florian Mueller, aber auch der The Verge Journalist Tom Warren, haben hierzu eine Einschätzung abgegeben, wobei sich niemand genau festlegen möchte, wie sich die führende Richterin Jacqueline Scott Corley am Ende entscheiden wird.

Hier hält man fest, dass seit dem vergangenen Donnerstag keine neuen Einträge zu der Anhörung mehr veröffentlicht wurden, was bedeutet, dass seitdem über die aktuelle Lage beraten wird. Basierend darauf hält man es für am Besten, wenn am heutigen Montag eine Entscheidung und umfassende Erklärung veröffentlicht wird, in der man überzeugend die vorgebrachten Argumente für und gehen die Übernahme erklärt, einschließlich „der Marktdefinition, über die Abschottung, bis hin zu Aktien„.

Dem pflichtet auch der The Verge Journalist Tom Warren bei, der die Entscheidung der Richterin am heutigen Montag erwartet. Diese Einschätzungen basieren auf wahrscheinlichen Fristen, einschließlich unter Berücksichtung der Zeitverschiebung. Als spätesten Termin für eine Entscheidung sieht man ein kleines Zeitfenster von 6 Stunden am Dienstag Morgen.

Was passiert, wenn Microsoft oder die FTC verliert?

Wie auch immer die Entscheidung am Ende ausfällt, bedeutet dies nicht, dass er Deal damit endgültig begraben ist. Microsoft wäre dann lediglich nicht mehr in der Lage, diesen bis zur nächsten Deadline am 18. Juli abzuschließen.

Dann hätte man allerdings die Option, die Übernahme entweder neu zu verhandeln, die endgültige Entscheidung im Prozess mit der FTC abzuwarten, der allerdings erst im August beginnt und bis dahin viel Geld verschlingen würden, oder den Deal von sich aus abzusagen. Ein Szenario, wonach der Deal aufgrund von irgendeiner Verzögerung scheitert, sieht man nicht.

„Microsoft wird nichts zugestimmt haben, was dazu führen würde, dass der Deal aufgrund einer Verzögerung scheitert. […] Es ist unrealistisch anzunehmen, dass das Gericht oder die Parteien hier etwas Unangemessenes tun würden. Das Gericht kann den Deal aufgrund einer Verzögerung nicht scheitern lassen, und Microsoft und Activision werden der FTC die Zeit geben, um eine Dringlichkeitsanordnung des Berufungsgerichts zu erwirken, sofern der Deal nur aufgrund einer Verzögerung scheitern sollte.“

Von Seiten der Richterin war zuletzt zu hören, dass man nicht Monate lang auf eine Entscheidung warten muss, aber man sich auch nicht aufgrund von irgendwelchen Stichtagen drängeln lassen wird. Je länger das Warten auf die Entscheidung dauert, desto schlechter würde es für Microsoft aussehen, glaubt man. Diese waren sich zuletzt allerdings sehr sicher, dass man gegen die FTC gewinnen wird.