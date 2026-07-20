Microsoft knickt nach Shitstorm ein: Die wundersame Heilung „irreversibler“ Datenlöschungen

Die PR-Abteilung von Microsoft hat den Notbremshebel gezogen. Nach tagelangem Schweigen und unzähligen Klicks für den betroffenen Streamer verkündet der Xbox-Support plötzlich die vollständige Wiederherstellung des angeblich unwiederbringlich gelöschten Kontos.

Und das soll kein Ausnahmefall aufgrund des öffentlichen Drucks bleiben. Jeder, der Probleme hat, darf sich melden. „We’re here.” – heißt es vollmundig.

Der Promi-Bonus als Support-Strategie

Der Fall offenbart die hässliche Zweiklassengesellschaft im modernen Kundenservice. Microsoft hatte dem Betroffenen schriftlich mitgeteilt, die Sperrung und Löschung seiner 25-jährigen Bibliothek sowie aller privaten OneDrive-Daten sei aus Sicherheitsgründen „irreversibel“. Kaum generiert der zugehörige Social-Media-Post massive Reichweite, erweist sich das technisch Unmögliche als Formsache. Die Daten sind wieder da, die Spielebibliothek ist gerettet.

Das plötzliche Einlenken des Supports hinterlässt dennoch einen faden Beigeschmack. In den Kommentaren unter der offiziellen Schadensbegrenzung von Xbox Support häufen sich die Berichte normaler Nutzer, die seit Monaten mit identischen Textbausteinen abgespeist werden. Das Signal des Konzerns ist fatal. Wer keine virale Reichweite mitbringt, bleibt auf dem Schaden sitzen. Das System reagiert nicht auf Recht oder Unrecht, sondern ausschließlich auf drohenden Reputationsverlust.

Everyone we responded to should have a DM from us with next steps, just reply there and we'll continue from where we left off. If you're also dealing with this account recovery issue, our DMs are open, reach out and we'll help as quickly as possible. We're here. 💚 — XBOX Support (@XBOXSupport) July 18, 2026

Ein Hauch von Support im Vergleich zur Konkurrenz

Trotz der offensichtlichen Doppelmoral unterscheidet sich das Vorgehen grundlegend von den Praktiken der Mitbewerber. Sony gerät in der Community regelmäßig für seinen automatisierten Kundendienst in die Kritik. Wer dort Opfer eines Hackerangriffs wird, läuft gegen eine Wand aus Chatbots und ergebnislosen Warteschleifen. Eine individuelle Prüfung oder gar eine Reaktion des Managements auf öffentliche Kritik findet bei PlayStation im Regelfall nicht statt.

Microsoft nutzt die Krise nun zur Imagepflege und inszeniert sich als nahbarer Kümmerer. Die Zusage, auch andere betroffene Konten über offene Direktnachrichten prüfen zu wollen, ist ein geschickter PR-Schachzug. Sie überdeckt das strukturelle Problem, dass die Rechte digitaler Käufer weiterhin auf Treu und Glauben basieren. Eine dauerhafte Lösung für die Willkür bei Account-Sperrungen ist das nicht.

Xbox simuliert Kundenservice, wo eigentlich eine rechtliche Absicherung notwendig wäre. Dass erst ein massiver Shitstorm rollen muss, um Standard-Support zu aktivieren, zeigt nur die Hilflosigkeit der Konzerne. Immerhin bewegt sich Microsoft überhaupt. PlayStation-Spieler können von so viel Aufmerksamkeit bei Kontoverlusten oft nur träumen. Am Ende bleibt es ein Zirkus: Wer am lautesten schreit, bekommt seine bezahlten Lizenzen zurück. Der Rest bleibt stumm.