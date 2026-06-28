Microsoft kontert angebliche 8:1-Dominanz der PS5 bei GTA 6

Microsoft hat Berichten über ein extremes Übergewicht der PlayStation 5 bei den Vorbestellungen von „GTA 6“ offiziell widersprochen und warnt vor der Fehlinterpretation von Affiliate-Daten.

Wenn Klicks mit Verkäufen verwechselt werden

Das US-Magazin IGN korrigierte seine anfängliche Schätzung von einem 6:1-Verhältnis bei den GTA 6-Vorbestellungen zugunsten der PS5 auf ein Verhältnis von 8:1 nach oben. Die Grundlage dieser Daten liefert jedoch kein Blick in die Warenkörbe des Handels, sondern das hauseigene Tracking-System von Affiliate-Links (IGN Finds).

Gemessen wurde lediglich, wie oft Leser auf Links zu Händlern geklickt haben. Ein Klick ist kein Kauf. Zudem bildet diese Methode primär den physischen Markt ab, der im Fall der Xbox-Fassung von GTA 6 ohnehin nur eine Box ohne Disc enthält. Der digitale Markt bleibt komplett unsichtbar.

Microsoft reagiert ungewöhnlich dünnhäutig

Die virale Verbreitung dieser Zahlen zwang Microsoft zu einer offiziellen Stellungnahme gegenüber Windows Central. Ein Sprecher erklärte, dass die zirkulierenden Berichte keine realen Vorbestelldaten repräsentieren und Microsoft selbst „Rekord-Bestellungen“ verzeichnet. Konkrete Verkaufszahlen lieferte der Plattformbetreiber allerdings nicht.

Das Dementi zeigt vor allem eines: Nervosität. Dass ein Tech-Gigant auf die Klick-Statistiken eines einzelnen Spielemagazins reagiert, belegt, wie hoch der Druck im Vorfeld dieses Software-Releases ist. Man will das Narrativ der abgehängten Plattform im Keim ersticken.

Strukturelle Asymmetrie bleibt Realität

Auch wenn das 8:1-Verhältnis methodisch unhaltbar ist, bildet es eine qualitative Tendenz ab. Die installierte Basis der PS5 liegt im Jahr 2026 bei schätzungsweise über 94 Millionen Einheiten, während Microsofts Xbox Series X/S bei rund 35 Millionen Geräten stagniert.

Hinzu kommt, dass das Xbox-Publikum durch das Game-Pass-Modell seit Jahren darauf konditioniert ist, Spiele digital und im Rahmen eines Abonnements zu konsumieren. Der klassische Kauf von Vollpreistiteln – und GTA 6 wird nicht im Game Pass erscheinen – sitzt auf der Xbox-Plattform strukturell weniger locker.