Microsoft kontert angebliche 8:1-Dominanz der PS5 bei GTA 6

Microsoft hat Berichten über ein extremes Übergewicht der PlayStation 5 bei den Vorbestellungen von „GTA 6“ offiziell widersprochen und warnt vor der Fehlinterpretation von Affiliate-Daten.
Wenn Klicks mit Verkäufen verwechselt werden
Das US-Magazin IGN korrigierte seine anfängliche Schätzung von einem 6:1-Verhältnis bei den GTA 6-Vorbestellungen zugunsten der PS5 auf ein Verhältnis von 8:1 nach oben. Die Grundlage dieser Daten liefert jedoch kein Blick in die Warenkörbe des Handels, sondern das hauseigene Tracking-System von Affiliate-Links (IGN Finds).
Gemessen wurde lediglich, wie oft Leser auf Links zu Händlern geklickt haben. Ein Klick ist kein Kauf. Zudem bildet diese Methode primär den physischen Markt ab, der im Fall der Xbox-Fassung von GTA 6 ohnehin nur eine Box ohne Disc enthält. Der digitale Markt bleibt komplett unsichtbar.
Microsoft reagiert ungewöhnlich dünnhäutig
Die virale Verbreitung dieser Zahlen zwang Microsoft zu einer offiziellen Stellungnahme gegenüber Windows Central. Ein Sprecher erklärte, dass die zirkulierenden Berichte keine realen Vorbestelldaten repräsentieren und Microsoft selbst „Rekord-Bestellungen“ verzeichnet. Konkrete Verkaufszahlen lieferte der Plattformbetreiber allerdings nicht.
Das Dementi zeigt vor allem eines: Nervosität. Dass ein Tech-Gigant auf die Klick-Statistiken eines einzelnen Spielemagazins reagiert, belegt, wie hoch der Druck im Vorfeld dieses Software-Releases ist. Man will das Narrativ der abgehängten Plattform im Keim ersticken.
Strukturelle Asymmetrie bleibt Realität
Auch wenn das 8:1-Verhältnis methodisch unhaltbar ist, bildet es eine qualitative Tendenz ab. Die installierte Basis der PS5 liegt im Jahr 2026 bei schätzungsweise über 94 Millionen Einheiten, während Microsofts Xbox Series X/S bei rund 35 Millionen Geräten stagniert.
Hinzu kommt, dass das Xbox-Publikum durch das Game-Pass-Modell seit Jahren darauf konditioniert ist, Spiele digital und im Rahmen eines Abonnements zu konsumieren. Der klassische Kauf von Vollpreistiteln – und GTA 6 wird nicht im Game Pass erscheinen – sitzt auf der Xbox-Plattform strukturell weniger locker.
Soviel zu thema journalismus und ich meine nicht damit die playfront sondern ign. Rein nüchtern betrachtet gibt es mindestens ein Verhältnis von 2 zu 1 weil es mehr ps5 konsolen gibt die verkauft wurden als xboxes selbst wenn sich jeder xbox user gta6 kaufen würde,denke ich trotzdem das es bei ps5 das doppelte wäre. Alledings hat ign eine Journalistische Verantwortung richtig zu berichten die sachen richtig darzustellen natürlich ist ein Verhältnis 8 zu 1 richtig aber nur von daten die sie erhoben haben und was heisst 8 zu 1 nennt doch konkrete zahlen ist 800 zu 100 oder 8000 zu 1000 oder wirklich 8 zu 1 Kopien weil ign sich mit solchen Beiträgen immer mehr als seriöse Quelle für Informationen disqualifiziert
Meine Fresse … wen zur Hölle juckt’s? Wie viel Energie kann man bitte darauf verschwenden, sich über so einen Müll Gedanken zu machen? Alle Plattformen haben ihre Vor- und Nachteile. Soll doch jeder auf der Plattform spielen, auf der er spielen möchte und gut ist. Dieser permanente Schwanzvergleich ist derart kindisch und unnötig, dass man wirklich nur noch mit den Augen rollen kann. Geldgierige Aasgeier sind sie mittlerweile ausnahmslos alle, egal ob Sony, Microsoft oder Nintendo.
Die Unterschiede in GTA 6 zwischen PS5 und Xbox werden nicht wahrnehmbar sein und sollte das Spiel auf PC kommen, wird es technisch ein ganzes Stück die Nase vorn haben, dafür hat man dann aber auch das 4-fache für einen entsprechenden PC bezahlt. Ob es einem das wert ist, muss doch jeder für sich selbst entscheiden.
Und jetzt zockt alle eure Games auf was auch immer und entspannt euch.
Nur dumme fanboys juckt das
Nur noch GTA VI … egal wo man auf Facebook ist 🙄 reicht doch endlich
Ich denke es sollte logisch sein das GTA VI auf PS5 mehr verkauft wird.
Oder die Wahrheit nicht akzeptieren wollen.
Ob jetzt diese Daten ungefähr stimmen oder nicht.
Wir werden sehen.
Das einzig weinerliche ist das Nachwort dieser „Meldung“.
Wenns um Zony geht, seid ihr ganz schön dünnhäutig
Sebastian Saushus herlich ein Fanboy regt sich über Fanboy bericht auf 🤣
Markus Amrehn wüsste nicht wie du das beurteilen kannst. Ich stehe weder auf Zonys noch auf Winzigweichs Seite.
3-1 oder 4-1 ist am Ende realistisch da nur Konsolen zählen und es 100 mio zu 30 mio steht
Es sind doch hier nur affiliate Links das Thema und daraus Schlüsse ziehen ist fragwürdig. Auf der anderen Seite ist es doch kein Geheimnis, dass Sony die führende Plattform bei GTA6 sein wird. Der Anteil der verkauften Hardware spricht eine deutliche Sprache und das man hier mehr Käufer hat (PS5) ist dann am Ende auch logisch. Das narrativ damit Xbox abgehängt wurde wird man nicht mehr wegbringen weil es leider Fakt ist. Warum es dazu gekommen ist bei MS da fallen mir einige Punkte ein und es ist nachvollziehbar.
Am Ende des Tages ist es doch scheiß egal wer was wo am meisten verkauft hat. Hauptsache man hat Spaß, jedesmal diese Kinderkacke von den ganzen Seiten 🤦