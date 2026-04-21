Microsoft korrigiert Game Pass Preise und kassiert Call of Duty Versprechen

Microsoft senkt die monatlichen Gebühren für den Game Pass Ultimate von 29,99 US-Dollar auf 22,99 US-Dollar und reduziert den Preis für den PC Game Pass auf 13,99 US-Dollar. Zeitgleich verliert das Abonnement jedoch sein wichtigstes Zugpferd: Zukünftige Call of Duty-Ableger erscheinen nicht mehr zum Release im Service.

Die Rückkehr zur wirtschaftlichen Vernunft

Das neue Preismodell tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Ab heute kostet das Ultimate-Abonnement monatlich 22,99 US-Dollar, während Nutzer der PC-Variante fortan 13,99 US-Dollar zahlen, wobei regionale Preisschwankungen möglich bleiben. Die Vergünstigung erkauft sich Microsoft durch eine drastische Änderung der Content-Strategie für First-Party-Titel.

Kommende Call of Duty-Teile werden erst rund ein Jahr nach ihrer Veröffentlichung, jeweils zur darauffolgenden Holiday-Season, in die Bibliothek aufgenommen. Bestehende Titel der Reihe verbleiben im Katalog, und andere Day-One-Releases von Microsoft-Studios sollen weiterhin Bestandteil des Angebots sein. Das Unternehmen begründet den Schritt offiziell mit Nutzerfeedback und der Suche nach einem Modell, das der geografischen Breite der Spielerschaft gerecht wird.

Das Ende der Day-One-Illusion

Die aggressive Expansionsphase, in der Abonnentenrekorde wichtiger waren als schwarze Zahlen, ist endgültig vorbei. Microsoft hat realisiert, dass die Entwicklungskosten eines Call of Duty zu hoch sind, um sie in einer Flatrate zu verschenken. Wer die jährliche Shooter-Dosis pünktlich zum Start will, muss wieder zum Vollpreis an die Ladenkasse. Der Game Pass wird damit vom digitalen All-inclusive-Resort zum gut sortierten Archiv für Spätentschlossene.

Hinter der Preissenkung verbirgt sich eine knallharte mathematische Notwendigkeit. Ein jährliches Call of Duty generiert Umsätze in Milliardenhöhe durch Einzelverkäufe. Diese Summen lassen sich nicht durch monatliche Abogebühren auffangen, wenn gleichzeitig die Produktionskosten für Triple-A-Produktionen explodieren. Microsoft opfert das prestigeträchtige „Day One“-Versprechen für Call of Duty, um die finanzielle Last der Activision-Übernahme abzufedern.

Es ist der Rückzug aus einem Modell, das für die größten Blockbuster schlichtweg nicht tragfähig war. Die Community erhält zwar eine monatliche Ersparnis, zahlt aber mit der Aktualität des wichtigsten Franchise der Welt.

Das Studio-Statement liest sich dabei wie die übliche rhetorische Gymnastik. Man behauptet, auf Feedback zu hören, während man das Kernargument für den Dienst – den sofortigen Zugriff auf die größten Marken – für Call of Duty heimlich beerdigt. Die Struktur des Game Pass wird komplexer, die Wahlmöglichkeiten unübersichtlicher. Es bleibt abzuwarten, ob die Preissenkung ausreicht, um jene Spieler zu halten, die den Dienst primär als Shooter-Flatrate verstanden haben.

Microsoft verkauft das Ende der Day-One-Garantie als Reaktion auf Kundenwünsche, während man schlicht die Reißleine zieht, bevor die Activision-Übernahme das Budget endgültig sprengt.