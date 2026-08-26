Microsoft kündigt Disc-to-Digital für Xbox an, der Weg in eine Disc-lose Zukunft

Microsoft ermöglicht Xbox Insiders ab dem 31. August 2026 die Umwandlung physischer Spielediscs in digitale Entitlements. Wer ein unterstütztes Xbox One- oder Xbox Series-X-Spiel einlegt und startet, schaltet die digitale Version dauerhaft für sein Nutzerkonto frei.

Die technische Hürde bei Konsolen ohne Laufwerk fällt. Microsoft koppelt das Einlegen der Disc an das Microsoft-Konto und vergibt eine digitale Entitlement-Lizenz. Damit greifen Funktionen wie Xbox Play Anywhere und Cloud Gaming auch für bisher rein physisch erworbene Titel. Die Disc behält ihre bisherige Funktion auf Disc-Konsolen.

Das Programm startet in der Insider-Testphase mit mehreren tausend Titeln der Xbox One- und Xbox Series-X-Ära. Nicht jedes Spiel ist zum Start kompatibel. Die Erweiterung des Katalogs erfolgt schrittweise.

„Wir starten mit Tausenden von Titeln und werden im Laufe der Zeit weitere hinzufügen. Zwar wird zum Start nicht jeder Titel verfügbar sein, doch ist dies ein wichtiger Schritt in Richtung einer Zukunft, in der Spieler darauf vertrauen können, dass die von ihnen gekauften Spiele ihnen noch viele Jahre lang erhalten bleiben.“

Vorbereitung auf eine rein digitale Konsolen-Zukunft

Die Stoßrichtung der Ankündigung geht über die bloße Bibliotheks-Pflege hinaus. Microsoft schafft die nötige Infrastruktur für ein Hardware-Ökosystem, das auf das physische Laufwerk verzichtet. Wer seine physische Sammlung schrittweise im Konto digitalisiert, verliert beim Wechsel auf ein reines Digital-Modell keinen Zugriff auf bestehende Käufe.

Physische Datenträger dienten in den vergangenen Jahren ohnehin meist nur noch als Installationsschlüssel. Der Zwang zum Einlegen der Disc war ein künstliches Überbleibsel. Dieser Zwischenschritt fällt nun weg.

Die Funktion entfernt eine Barriere beim Wechsel auf laufwerkslose Hardware-Revisionen. Wer seine Discs behält und digitalisiert, gewinnt Flexibilität für Cloud und PC-Crossbuy. Ein spürbarer Mehrwert ohne zusätzliche Kosten, sofern der gewünschte Titel in der Kompatibilitätsliste landet.