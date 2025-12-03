Microsoft lacht, Sony stolpert: Wer 2025 die besseren Spiele auf PS5 ablieferte

Das Gaming-Jahr 2025 biegt auf die Zielgerade ein. Während Sony noch euphorisch jedes DualSense-Vibrations-Upgrade feiert, hat Microsoft schon heimlich die Zahlen auf Metacritic studiert, und lächelt dezent. Im Ergebnis: 83,6 Punkte für die Xbox gegen 78,1 für die PS5.

Klar, Sony glänzt mit Ghost of Yōtei (86) und Death Stranding 2 (89), aber ein paar schwächere First- und Third-Party-Titel wie Days Gone Remastered (79), Lost Soul Aside (65) oder Midnight Murder Club (68) ziehen den Schnitt spürbar nach unten. Marketing kann noch so glänzen – Metascores lügen nicht, auch wenn sie nur einen ausgewählten Teil der gesamten Gaming-Landschaft abbilden. Death Stranding 2 schlägt damit alles, was Microsoft 2025 auf PS5 gebracht hat, nur Forza Horizon 5 liegt noch darüber.

Konsistenz schlägt Glanz

Wer sich die nackten Zahlen anschaut, erkennt ein klares Muster. Microsoft-Titel liefern konstant Top-Werte. Forza Horizon 5 (92) liefert das erwartete Highscore-Feuerwerk, Indiana Jones and the Great Circle (88) überzeugt auf ganzer Linie, Senua’s Saga: Hellblade II (82) und Age of Empires IV: Anniversary Edition (85) halten die Qualität hoch. Selbst Titel wie The Outer Worlds 2 (79) oder Gears of War: Reloaded (79) liegen nur knapp unter 80 – weit entfernt von einem Absturz, der den Gesamtschnitt ruinieren würde. Der Microsoft Flight Simulator 2024 (84) und Ninja Gaiden 4 (80) runden das solide Bild ab.

Microsoft zeigt damit, dass eine breit aufgestellte, aber konsistente First-Party-Strategie das aufwendige Marketing-Getöse schlägt. Kein Wunder, dass sie knapp, aber verdient vorn liegen. Während Sony also noch mit großen PR-Stunts die Welt darüber informiert, dass die PS5 jetzt auch „ultra-mega-haptisches Feedback“ bietet, liefern die Xbox-Studios einfach ab, ohne das ganze Tamtam.

Die Achillesferse: Third-Party-Titel unter dem Sony Label

Der kleine Haken für Sony liegt in der Portfolio-Strategie. Die Mischung aus First-Party-Highlights und Third-Party-Exklusivtiteln wirkt auf dem Papier gut, doch im Metacritic-Vergleich zieht sie die PS5 merklich runter. Lost Soul Aside (65) und Midnight Murder Club (68) sind alles andere als Katastrophen, doch sie reichen nicht, um den Schnitt stabil oberhalb von 78,1 zu halten. Wenn man, wie Sony, nur auf einzelne Spitzenleistungen setzt, reicht das nicht automatisch, um den Durchschnitt zu retten.

Die First-Party-Spitzen beider Hersteller liegen auf extrem hohem Niveau. Death Stranding 2 (89) ist für viele ein Meisterwerk, Ghost of Yōtei (86) ebenfalls. Doch die weniger glänzenden Third-Party-Beigaben verwässern den Gesamtscore. Microsoft hat hier die Nase vorn: konstante Qualität aus den eigenen Studios und damit ein stabiler Metascore von 83,6 Punkten.

Hinweis: Obwohl Bethesda zu Microsoft gehört, agieren die Studios weitestgehend autonom und wurden daher in dieser Analyse nicht mitgezählt. Würden Titel wie Doom: The Dark Ages (83) aber einbezogen, würde der Abstand zu Sony etwas geringer ausfallen. Das Gleiche gilt für Activision und Call of Duty: Black Ops 7. Mit seinem Metascore von 67 würde es den Gesamtdurchschnitt auf PS5 nur geringfügig nach unten drücken, aber weiterhin über 81 liegen. Gezählt wurden alle Titel, die unter den Xbox Game Studios (bzw. Microsoft) oder Sony Interactive Entertainment erschienen sind.

Insgesamt kann man es noch immer als Kopf-an-Kopf-Rennen betrachten. Der Fehler liegt dabei nicht in Sonys eigenen Qualitäten, sondern vielmehr in ihrer Strategie und resultiert in einem Markenproblem, das sie angehen sollten:

Strategische Frage : Lieber weniger Releases mit höherer Qualitätssicherung?

: Lieber weniger Releases mit höherer Qualitätssicherung? Label-Dilution : Durch schwächere Third-Party-Titel verwässern sie ihre Marke

: Durch schwächere Third-Party-Titel verwässern sie ihre Marke Qualitätskontrolle: Warum geben sie ihr Label für 65-68 Punkte-Spiele her?

Qualität über Marketing-Blabla

2025 zeigt eines recht deutlich, nämlich dass Quantität ein zweischneidiges Schwert sein kann. Sony punktet mit First-Party-Hochkarätern, stolpert aber über schwächere Third-Party-Titel. Microsoft bleibt ruhig, liefert stabil hohe Qualität und gewinnt so knapp, aber verdient. Ihre Strategie, sich der PS5 zu öffnen, geht somit in einem weiteren Faktor vollumfänglich auf. Beste Spiele, größter Publisher, die meisten Umsätze.

Wer also wissen will, welcher Publisher 2025 den besseren Job auf PS5 gemacht hat, kann die Zahlen sprechen lassen. Microsofts Strategie der konsistent hochwertigen First-Party-Titel schlägt Sonys glitzernde, aber inkonsistente Mischung. In einer Welt, in der Marketing-Bullshit überall glänzt, ist ein stabiler Metascore Gold wert.

*Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – ideal zum Diskutieren.