Microsoft löscht nach Hack das Xbox-Konto: Wenn tausend Euro an Lizenzen im Nichts verpuffen

Der Traum von der rein digitalen Gaming-Zukunft hat jüngst einen neuen Totalschaden erlitten. Microsoft entzieht einem gehackten Nutzer den Zugriff auf seine gesamte Spielebibliothek, anstatt den Account wiederherzustellen.

Das Prinzip Bequemlichkeit kollidiert mit der Realität

Ein Vorfall auf der Plattform X zeigt das fundamentale Problem digitaler Bibliotheken auf. Der Nutzer JoshuaKhane bat den Microsoft-Support um Hilfe, nachdem Unbefugte die Logindaten seines Xbox-Kontos geändert hatten. Die Reaktion des Konzerns fiel pragmatisch aus.

Microsoft bestätigte den unberechtigten Zugriff schriftlich, stellte das Konto jedoch nicht wieder her. Stattdessen folgte die permanente Sperrung des Profils inklusive der Löschung sämtlicher OneDrive-Daten, darunter offenbar auch private Familienfotos.

Gekaufte Spiele im Wert von mehreren tausend Euro sind damit dauerhaft verloren. Ein Sprecher des Supports wies den Betroffenen darauf hin, die Titel bei Bedarf mit einem neuen Account einfach noch einmal zu erwerben. Frech! Das ist sicherlich kein Einzelfall, sondern die logische Konsequenz der aktuellen Lizenzvereinbarungen. Beim digitalen Kauf erwerben Spieler kein Eigentum, sondern lediglich eine temporäre Nutzungslizenz. Diese erlischt, sobald der Plattformbetreiber den Stecker zieht. Oder eben den Account sperrt.

Microsoft DELETED my account AND OneDrive!!?? After ACKNOWLEDGING that I’m the owner of the account and that it was compromised???



25 fucking years of data, thousands of euros spended on games?? My son’s baby pictures? GONE!



All because MICROSOFT couldn’t bring back a… pic.twitter.com/sItv5eQFAQ — Joshua Khane (@JoshuaKhane) July 14, 2026

Das klingt zunächst nach einem handfesten Skandal – bislang basiert die Geschichte allerdings ausschließlich auf der Schilderung des Nutzers. Microsoft schweigt noch. Sollte der Fall durch die Berichterstattung größere Kreise ziehen, dürfte sich das allerdings schneller ändern als so mancher Game Pass-Preis.

Der Trend zur Hardware ohne Laufwerk beschleunigt den Kontrollverlust

Die Nachricht trifft die Branche in einer Phase, in der die Hersteller den Abschied vom physischen Datenträger aggressiv vorantreiben. Branchenberichte zeigen, dass Sony bei künftiger Hardware wie der PS6 das optische Laufwerk standardmäßig einspart. Wer Discs abspielen will, muss bereits bei der PS5 Pro ein separates Laufwerk dazukaufen. Microsoft testete mit der Xbox Series X in der Digital Edition bereits den Markt für reine Download-Konsolen.

Diese Strategie maximiert die Gewinnmargen der Konsolenhersteller, da der Gebrauchtmarkt komplett ausgeschaltet wird. Gleichzeitig verschiebt sich das Machtverhältnis vollständig zugunsten der Konzerne. Ohne ein physisches Backup im Regal sind Kunden dem Gutdünken automatisierter Support-Systeme und rigider Sicherheitsrichtlinien ausgeliefert. Ein fehlerhafter Algorithmus oder ein erfolgreicher Hackerangriff genügen, um digitale Sammlungen im Wert von Kleinwagen irreversibel zu vernichten.

Wer heute noch glaubt, dass ihm seine digitale Spielebibliothek gehört, ignoriert die Fakten. Der Fall zeigt schmerzhaft, dass Bequemlichkeit mit dem vollständigen Verzicht auf Kundenrechte bezahlt wird. Solange Konsolenhersteller den Support an starre Algorithmen auslagern und physische Medien abschaffen, bleibt der PC die einzige Plattform, die über DRM-freie Alternativen wie GOG zumindest theoretische Datensicherheit bietet. Auf der Konsole gilt ab jetzt: Du besitzt nichts, aber du bezahlst trotzdem den vollen Preis.