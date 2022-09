Microsoft plant die Übernahme eines japanischen Publishers – Bericht

Vorerst bleibt aber abzuwarten, ob Microsoft die Übernahme von Activision / Blizzard gelingt, an die derzeit nur Microsoft so wirklich glaubt.

Dass japanische Unternehmen generell nicht abgeneigt sind, von größeren Konzernen aufgekauft zu werden, zeigte sich jüngst erst an SNK, die sich komplett an Saudi Arabien verkauft haben. Auch aus der Richtung gibt es immer mehr Bestrebungen, in den Games-Markt zu drängen, die hierfür milliardenschwere Investitionen in den kommenden Jahren einplanen .

What do you think?