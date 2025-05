Microsoft regiert jetzt auch auf PlayStation – und Sony kann nur zuschauen

Was einst undenkbar war, ist nun Realität: Microsoft ist der erfolgreichste Publisher auf der PlayStation. Nicht Sony, nicht EA, nicht Activision – sondern ausgerechnet der Erzkonkurrent aus Redmond dominiert im ersten Quartal 2025 den digitalen Store der PS5. Satya Nadella höchstpersönlich verkündete die frohe Botschaft im jüngsten Finanzbericht. Und wer sich jetzt fragt, ob die Welt verrückt geworden ist – ja, ist sie. Aber das hier ist knallharte Realität: Microsoft hat es geschafft, die PlayStation-User für sich zu gewinnen.

Vom Exklusivpublisher zum Export-Schlager

Wie kam es dazu? Die Antwort ist so einfach wie revolutionär: Multiplattform. Während Sony weiter versucht, mit Exklusivtiteln die eigene Hardware zu adeln, hat Microsoft die Xbox längst entthront – freiwillig. Das neue Gold liegt nicht im Gehäuse einer Konsole, sondern in der Reichweite über alle Plattformen hinweg. Und genau hier spielt Microsoft seine Stärken aus: Forza Horizon 5 auf PS5? Läuft. Indiana Jones? Ebenfalls. Age of Mythology: Retold? Natürlich auch. Spiele, die früher Xbox-Vorzeigeprodukte waren, landen nun dort, wo die Nutzer sind – auch wenn das die PlayStation bedeutet.

Das Ergebnis: Microsoft ist auf Sonys Konsole nicht nur präsent, sondern führend – gemessen an Vorbestellungen und Vorinstallationen. Damit ist der Publisher nicht nur auf Xbox, sondern auch auf der Konkurrenzplattform die Nummer eins. Wer hätte das vor zwei Jahren für möglich gehalten?

Konsolen im Sinkflug, Cloud im Höhenrausch

Noch beeindruckender sind die Zahlen im Hintergrund: Über 500 Millionen aktive Nutzer pro Monat über alle Plattformen hinweg – Xbox, PC, PlayStation, Switch und Mobilgeräte. Der Umsatz im PC Game Pass stieg um satte 45 Prozent, und im Cloud-Gaming-Segment wurden erstmals über 150 Millionen Spielstunden erreicht.

Trotz der glänzenden Zahlen auf fremdem Terrain bekommt die Xbox-Hardware selbst zunehmend kalte Füße. Die Konsolenverkäufe sind im dritten Quartal um sechs Prozent eingebrochen – ein klares Zeichen dafür, dass das klassische Wohnzimmergerät an Strahlkraft verliert. Doch Microsoft lässt sich davon nicht beirren: Während die Verkaufszahlen der Xbox-Konsole sinken, steigen die Ambitionen, Xbox-Spiele auf alles zu bringen, was einen Bildschirm hat – vom Kühlschrank mit Display bis zum VR-Headset von Meta. Die Zukunft heißt Streaming, nicht Schaltkreis. Und doch: Ganz abschreiben will Microsoft das gute alte Konsolen-Geschäft nicht. Hinter verschlossenen Türen wird an neuen Xbox-Varianten gearbeitet – inklusive einem möglichen Handheld, der es mit der Switch aufnehmen könnte. Offenbar will man alles – nur kein exklusives Lagerdenken mehr.

Microsofts Strategie zeigt Wirkung – und sie geht weit über Konsolen hinaus. Xbox ist heute keine Hardware mehr, sondern ein Ökosystem. Und dieses hat sich nun auch auf der PlayStation breitgemacht. Ob Sony das als Weckruf versteht oder weiterhin auf der eigenen Insel bleibt, wird sich zeigen. Microsoft spielt jedenfalls längst nicht mehr nur auf dem eigenen Platz – sondern überall. Und das mit Erfolg.