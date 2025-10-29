Microsoft-Server offline – Ausfall legt Xbox-Downloads und The Outer Worlds 2 lahm

Microsoft kämpft derzeit mit einer massiven Störung seines Cloud-Dienstes Azure, die seit dem Nachmittag große Teile der Infrastruktur betrifft, darunter auch Xbox-Downloads, Onlineservices und Minecraft. Auch das heute erschienene The Outer Worlds 2 ist davon betroffen.

In einem offiziellen Status-Update nennt Microsoft als Auslöser „eine unbeabsichtigte Konfigurationsänderung“ im Azure Front Door (AFD)-Service, also genau in dem System, das den Datenverkehr für zahlreiche Xbox-Dienste steuert. Seitdem laufen Fehlermeldungen und Ausfälle bei Nutzern weltweit auf, inkl. bei den Office 365-Programmen.

The Outer Worlds 2 und andere Spiele betroffen

Wie mehrere Entwickler bestätigen, trifft der Ausfall nicht nur Onlinespiele, sondern auch digitale Käufe und Installationen. Obsidian Entertainment etwa teilte auf Bluesky mit, dass The Outer Worlds 2 aufgrund der Azure-Störung momentan weder gekauft noch installiert werden kann, weder auf Xbox noch auf PC.

Damit steht Obsidian nicht allein: Auch andere Studios warnen bereits vor Problemen beim Zugriff auf ihre Spielebibliotheken. Selbst Dauerbrenner wie Minecraft sind aktuell down, bestätigt durch zahlreiche Nutzerberichte und Dienste wie Down Detector.

Microsoft arbeitet nach eigenen Angaben an einer Lösung, hat aber noch keinen Zeitplan genannt, wann die Systeme wieder online gehen sollen.

Zweiter großer Cloud-Ausfall in einer Woche

Erst vergangene Woche hatte eine AWS-Störung große Teile des Internets lahmgelegt, darunter PSN, Fortnite und Roblox. Damals war die Lage nach wenigen Stunden stabilisiert. Ob Microsoft diesmal ähnlich schnell reagiert, bleibt abzuwarten.

Angesichts der zunehmenden Abhängigkeit von Cloud-Diensten zeigt der aktuelle Vorfall einmal mehr, wie verletzlich selbst die größten Infrastrukturen geworden sind. Für Xbox-Spieler ist das besonders bitter , schließlich läuft fast alles über Microsofts eigenes Ökosystem.

Ein „kleiner“ Konfigurationsfehler genügt, und schon stehen Millionen Nutzer ohne Zugriff auf ihre Spiele da. The Outer Worlds 2 trifft es heute, morgen vielleicht ein anderes Game.

Microsoft sollte den Vorfall nicht nur technisch, sondern auch kommunikativ besser in den Griff bekommen. Denn wer seine Plattform so konsequent auf Online-Dienste aufbaut, muss im Gegenzug auch Transparenz und Stabilität liefern, beides fehlt aktuell.