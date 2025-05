Microsoft siegt endgültig: FTC scheitert mit Berufung gegen Activision-Deal

Die letzte Patrone ist verschossen – und sie traf nicht. Die US-amerikanische Federal Trade Commission (FTC) hat ihre Berufung gegen die 69-Milliarden-Dollar-Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft verloren. Damit steht endgültig fest: Microsoft bleibt Eigentümer des Call of Duty-Machers – und der bislang größte Deal in der Geschichte der Videospielbranche bleibt bestehen.

Microsoft triumphiert: FTC scheitert vor Gericht erneut

Zur Erinnerung: Bereits im Juli 2023 hatte ein kalifornisches Gericht den Antrag der FTC auf eine einstweilige Verfügung abgelehnt, mit der die Übernahme zunächst gestoppt werden sollte. Die Begründung: Es gebe keine ausreichenden Beweise dafür, dass Microsoft den Wettbewerb im Markt behindern würde. Doch damit wollte sich die FTC nicht zufriedengeben – und zog im Dezember vor das US-Berufungsgericht des 9. Bezirks. Ohne Erfolg.

Das Berufungsgericht bestätigte nun: Die FTC konnte nicht glaubhaft darlegen, dass Microsoft durch den Deal andere Anbieter vom Zugang zu Call of Duty ausschließen würde. Das berichtet Bloomberg. Auch mögliche Nachteile im Cloud-Gaming- oder Game-Pass-Markt seien nicht stichhaltig genug belegt worden. Selbst das beliebte Argument, Microsoft könne künftig mehr Exklusivtitel erzwingen, konterte das Gericht mit einem Verweis auf Nintendo und Sony, die traditionell deutlich mehr Exklusivtitel anbieten.

Konsolenkrieg neu definiert: Xbox-Spiele auf der PlayStation

Was wie ein juristischer Fußnotenkrieg klingt, ist in Wahrheit ein tektonischer Machtverschiebung im Gaming-Markt. Mit Activision Blizzard unter dem Dach wird Microsoft zum zweitgrößten Spieleunternehmen der Welt – nur Tencent macht noch mehr Umsatz. Noch bedeutsamer ist jedoch der strategische Wandel: Microsoft inszeniert sich nicht länger als exklusiver Xbox-Titan, sondern öffnet seine Spieleschätze zunehmend auch für PlayStation. Titel wie Forza Horizon 5, Sea of Thieves oder Indiana Jones and the Great Circle haben den Sprung auf Sonys Plattform bereits geschafft. Und mit Gears of War: Reloaded, das diesen Sommer erscheint, gibt sogar ein Xbox-Urgestein sein Debüt auf der PS5.

Das Timing könnte kaum eindeutiger sein: Während die FTC noch die Marktlogik von gestern verhandelt, baut Microsoft bereits an der Plattformpolitik von morgen – offen, breit aufgestellt und unmissverständlich ambitioniert. Wer jetzt noch Zweifel hat, dass sich die Spielregeln geändert haben, sollte genau hinschauen: Das nächste Kapitel der Konsolenkriege wird nicht mehr an der Exklusivfront entschieden – sondern im Ökosystem. Und Microsoft hat längst begonnen, es neu zu schreiben.