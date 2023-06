Microsoft: Sony ist selbst schuld, dass man sich um Exklusivspiele streitet

Exklusive Spiele sind jeher ein großes Thema bei Spielkonsolen, die manchmal zu seltsamen Auswüchsen führen. Schuld daran sei alleinig Sony, wie Microsoft meint, die selbst keine andere Wahl hätten, als sich so viele Exclusives wie möglich zu sichern.

Das sagte Microsoft CEO Satya Nadella in der aktuellen Anhörung mit der FTC (via The Verge), wonach Sony als größter Player im Markt die Bedingungen für alle festgelegt habe. Ginge es nach ihm selbst, sollte es überhaupt keine exklusiven Spiele für Konsolen geben.

„Wenn es nach mir ginge, würde ich am liebsten alle Exklusivangebote auf Konsolen abschaffen, aber das kann ich nicht definieren, insbesondere als Player mit geringem Marktanteil auf dem Konsolenmarkt“, so Nadella. „Der dominierende Akteur dort [Sony] hat den Marktwettbewerb durch Exklusivprodukte definiert, also ist das die Welt, in der wir leben. Ich liebe diese Welt nicht.“

Microsoft steht bei Exclusives schlechter da

Es ist kein Geheimnis, dass Microsoft gerne Spiele wie Final Fantasy auch auf Xbox sehen würde. Das wird auf absehbare Zeit aber nicht passieren. Im Gegenzug fährt man eine aggressive Strategie und zieht derzeit so viele Spiele wie möglich von PlayStation ab, was mit die größte Sorge bei der potentiellen Übernahme von Activision / Blizzard ist.

Zuletzt sorgten hier die exklusiven Veröffentlichungen von Starfield und Redfall für viele Diskussionen, die ursprünglich auch für PlayStation erscheinen sollten. Fast schon in Panik hätte Microsoft anschließend Bethesda gekauft, um zu verhindern, dass Starfield exklusiv für PS5 erscheint.

Was zukünftige Spiele wie The Elder Scolls VI betrifft, ist derzeit unklar, wie Microsoft damit umgehen wird. Ebenso geht man nicht davon aus, dass Call of Duty noch für alle Ewigkeit auf PlayStation erscheine wird.

Sony sieht die derzeitige Situation etwas gelassener, die zwar auch nicht glücklich damit sind, dass man auf Starfield verzichten muss, für PlayStation Boss Jim Ryan sei dies aber in Ordnung. Man selbst habe Final Fantasy 16, Marvel’s Spider-Man 2, Marvel’s Wolverine und weitere.