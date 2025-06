Microsoft stampft zukünftige Xbox-Hardware ein – Fokus auf neue Software-Plattform

Wer in den vergangenen Monaten Microsofts Gaming-Strategie verfolgt hat, erkennt ein klares Muster: Die klassische Konsole verliert an Bedeutung. Stattdessen setzt Microsoft auf eine offene Plattform – und das zunehmend ohne eigene Hardware. Der jüngste Hinweis darauf: Die enge Zusammenarbeit mit Asus an den neuen „ROG Xbox Ally X“-Handhelds, die technisch gesehen keine Konsolen sind, aber genauso vermarktet werden.

Dass Microsoft sich mit dem ROG Ally und dem kommenden Ally X nicht nur auf ein Partnerprojekt einlässt, sondern aktiv daran mitarbeitet, zeigt sich an vielen Stellen. Die Geräte starten direkt in eine speziell angepasste Xbox-Oberfläche, das Windows-Interface bleibt im Hintergrund. Auch das Marketing spricht Bände: „This is an Xbox“, hieß es während der Präsentation – obwohl technisch gesehen PC-Komponenten unter der Haube stecken.

Carl Ledbetter, langjähriger Microsoft-Designer und unter anderem verantwortlich für die Xbox One X, nennt die Entwicklung einen „Durchbruchsmoment“. Aussagen wie diese zeigen, dass es sich hier nicht nur um ein kurzfristiges Experiment handelt.

Ein Strategiewechsel mit Ansage

Tom Warren von The Verge sieht in den Xbox Ally-Geräten mehr als nur ein Produkt: Es ist ein Testlauf für die nächste Xbox-Generation. Statt einer proprietären Konsole wird ein flexibler Software-Kern entwickelt, der auf unterschiedlichen Geräten läuft – mit Xbox-Oberfläche, Game Pass-Anbindung und Cloud-Unterstützung.

Microsofts eigenes Xbox-Handheld, an dem offenbar gearbeitet wurde, ist laut Warren inzwischen „sidelined“, also de facto eingestellt. Stattdessen setzt man auf Partner wie Asus – und möglicherweise weitere PC-Hersteller. Der Fokus liegt nun auf einer Plattform, die auf Windows basiert, aber wie eine Konsole funktionieren soll.

Phil Spencer selbst betonte kürzlich in einem Podcast: Die Zusammenarbeit zwischen Windows- und Xbox-Team sei so eng wie nie. Ziel sei es, die Einfachheit einer Konsole mit der Offenheit eines PCs zu verbinden. Klingt ambitioniert – vor allem, wenn man bedenkt, wie unausgereift die Windows-Gaming-Erfahrung in der Vergangenheit oft war.

Was bedeutet das für Spieler?

Derzeit laufen Xbox-Spiele auf den neuen Handhelds nur über Umwege: native PC-Versionen, Play Anywhere oder Streaming via Cloud Gaming. Nur ein kleiner Teil der Konsolentitel ist aktuell direkt verfügbar – ein Punkt, den Microsoft im Marketing kaum thematisiert. Die Folge: Viele Spieler glauben, sie kaufen eine „echte“ Xbox für unterwegs, erhalten aber im Kern einen Windows-PC mit Xbox-App.

Das kann funktionieren – vor allem, weil durch Steam-Integration auch PC-exklusive Titel oder sogar PlayStation-PC-Spiele auf den „Xbox-Handhelds“ laufen, sofern Sony diese Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt nicht unterbindet. Aber es ist auch ein Spagat: zwischen Freiheit und Fragmentierung, zwischen PC-Komplexität und Konsolen-Komfort.

Microsoft will langfristig die Hürde senken, damit Spieler nicht mehr zwischen Konsole und PC unterscheiden müssen. Der Game Pass, Cloud Saves, und ein einheitliches UI sollen dieses Ziel stützen. Ob das gelingt, hängt an der technischen Umsetzung – und am Vertrauen der Community. Was nicht ganz klar wird, ist, ob es in Zukunft eine klassische Xbox-Konsole geben wird oder wie beim ROG Xbox Ally X eine Art Hardware-Partnerschaft.

So oder so, Microsoft verabschiedet sich leise, aber konsequent von der Idee, dass eine Xbox immer eine bestimmte Hardware sein muss. Stattdessen soll Xbox künftig überall sein – auch auf Geräten, die nicht aus Redmond stammen. Ob das aufgeht, wird sich zeigen. Klar ist nur: Die klassische Konsolengeneration, wie wir sie kennen, ist für Microsoft passé.