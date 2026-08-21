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Microsoft stoppt digitale Verkaufszahlen: Keine Xbox-Daten mehr für Circana & GSD

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Microsoft zieht sich aus den digitalen Sales-Panels von Circana und GSD zurück. Warum der Xbox-Konzern Verkaufszahlen komplett unter Verschluss hält.

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Microsoft stellt die Übermittlung digitaler Verkaufszahlen an Marktforscher wie Circana und GSD ein. Wo harte Verkaufsdaten fehlen, regiert künftig nur noch die hauseigene PR-Abteilung.

Microsoft hat sich mit unmittelbarer Wirkung aus den digitalen Tracking-Panels von Circana in den USA sowie GSD (Game Sales Data) in Europa zurückgezogen. Damit fließen ab sofort keine offiziellen Digitalverkäufe von Xbox-Spielen, Bethesda-Titeln oder Activision-Blizzard-Reihen wie Call of Duty mehr in die monatlichen Branchenberichte ein.

Die Marktforscher stehen vor verschlossenen Türen. Sie müssen fortan auf Hochrechnungen und Schätzungen ausweichen. Die Entscheidung folgt der Absage an offizielle Verkaufszahlen der Xbox.

Das Muster hinter der Verschleierung

Der Rückzug aus den Software-Panels ist kein Einzelfall, sondern die logische Konsequenz einer jahrelangen Strategie. Bereits im Oktober 2015 stellte Microsoft die Ausweisung genauer Hardware-Verkaufszahlen der Xbox One ein. Statt verkaufter Konsolen servierte der Konzern fortan abstrakte Messgrößen wie aktiver Nutzerzahlen im Xbox Network oder Spielstunden. Wer keine Hardware-Verkäufe meldet, verhindert den direkten, numerischen Vergleich mit der Konkurrenz.

Jetzt überträgt der Konzern dieses Prinzip auf die Software. Dass ein Schwergewicht wie Call of Duty in den offiziellen Verkaufs-Rankings digital nur noch als geschätzter Platzhalter auftaucht, entzieht dem Markt die Vergleichbarkeit.

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Microsoft is no longer a digital panel participating publisher.

Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2026-08-20T13:39:56.868Z

Der Grund für diesen Schritt liegt in der Verschiebung des Geschäftsmodells. Ein Abonnement-System wie der Game Pass beißt sich mit traditionellen Verkaufs-Chart-Metriken. Läuft ein Spiel am ersten Tag in einer Flatrate an, fallen die digitalen Vollpreis-Käufe naturgemäß ab. In einer öffentlichen Bestenliste sieht das nach einer Niederlage aus. Ohne gemeldete Zahlen lässt sich jedes Spielergebnis beliebig als Erfolg umdeuten.

Für den Spieler bedeutet dieser Schritt den Verlust der letzten unabhängigen Kontrollinstanz. Wenn Verkaufszahlen verschwinden, bleiben nur noch kuratierte Pressemitteilungen über „Millionen erreichte Spieler“. Das ist kein Service. Das ist reine Nebelkerze.

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