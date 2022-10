Microsoft Strategie geht auf – Game Pass & Xbox immer erfolgreicher

Microsofts Ansatz, die User durch ihren Game Pass und Aboservice an sich zu binden und nicht ausschließlich über Hardware-Absätze, geht zunehmend auf. Das zeigen die aktuellen Quartalszahlen des Unternehmens.

Laut Analysten habe Microsoft das erfolgreichste Quartal im Gaming-Segment hinter sich, insbesondere was die Absätze der Xbox-Hardware betrifft, die sich um 13 Prozent gesteigert haben. Die Umsätze aus der Xbox-Sparte betrugen insgesamt 3.59 Milliarden US-Dollar. Noch deutlicher wird der Wachstum auf dem PC, wo die Game Pass Zahlen geradezu durch die Decke schießen.

„Wir haben ein Nutzungswachstum auf allen Plattformen gesehen, das durch die Stärke außerhalb der Konsole getrieben wurde. Die PC Game Pass-Abonnements sind im Jahresvergleich um 159 % gestiegen, und mit Cloud-Gaming verändern wir die Art und Weise, wie Spiele vertrieben, gespielt und angesehen werden. Bis heute haben mehr als 20 Millionen Menschen den Dienst zum Streamen von Spielen genutzt.“

Für das kommende Weihnachtsgeschäft ist man zudem äußerst optimistisch, wo man nach eigener Ansicht das beste Angebot zu bieten, insbesondere wenn man sich für eine Xbox Series S und den Game Pass entscheidet. Zahlen zeigen hier, dass die Hälfte der Abonnenten über diesen Weg komplett neu sei.

Sony rüstet sich derweil für das Weihnachtsgeschäft mit God of War Ragnarök und einem neuen PS5 Bundle. Es ist davon auszugehen, dass man hier vielleicht nicht ausreichend Konsolen zur Verfügung haben wird, aber größere Mengen auf Vorrat hält.

Ansonsten setzt Sony vor allem auf die Third-Parties, einschließlich Call of Duty: Modern Warfare II, Need for Speed Unbound und The Callisto Protocol, die zu den größten Titeln in diesem Jahr gehören. Interessanterweise gehen bei Microsoft die Zahlen in Bezug auf Inhalte zurück, obwohl die Abonnenten nach oben gehen.