Microsoft streicht weitere 650 Stellen in seiner Gaming-Abteilung

Microsoft hat erneut Stellenstreichungen in seiner Gaming-Abteilung angekündigt. Wie der Journalist Stephen Totilo berichtet, werden rund 650 Stellen abgebaut, hauptsächlich im Unternehmens- und Supportbereich. In einer internen E-Mail, die heute Morgen von Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, an die Mitarbeiter verschickt wurde, erläuterte er die Entscheidung.

What do you think?