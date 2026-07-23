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Microsoft testet werbefinanziertes Cloud-Gaming bei Xbox Insiders

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Microsoft testet werbefinanziertes Xbox Cloud Gaming für Insider. 2 Minuten Werbung für 1 Stunde Spielzeit ohne Game Pass Abo. Alle Details.

Game Pass May 26

Xbox sucht freiwillige Tester für Werbeeinblendungen vor dem Spielstart. Wer kein Game Pass-Abo besitzt, zahlt künftig mit seiner Lebenszeit.

Das Experiment läuft ab sofort über das Xbox-Insider-Programm. Nutzer ohne kostenpflichtige Game Pass‑Mitgliedschaft erhalten dadurch Zugriff auf Cloud-Streaming für ausgewählte, bereits gekaufte Titel sowie Free-to-Play-Spiele wie „Call of Duty: Warzone“ oder „Genshin Impact“. Auch Schwergewichte wie „Forza Horizon 6“ oder „007 First Light“ sind Teil des Testfelds, sofern sie sich im Besitz des Anwenders befinden.

Werbespots statt Abo-Gebühr

Der Preis für den Zugriff ohne Abo ist präzise definiert. Vor dem Eintritt in die Server-Warteschlange wird ein zwei Minuten langer Block aus mehreren Werbespots ausgespielt. Die Werbemittel stammen von globalen Marken und werden regionalspezifisch angepasst.

Danach läuft die Spielsession exakt 60 Minuten. Wer nach Ablauf dieser Stunde weiterspielen möchte, muss erneut zwei Minuten Werbung über sich ergehen lassen. Während der laufenden Session verzichtet Microsoft glücklicherweise auf Unterbrechungen. Es gibt lediglich Einblendungen, die das bevorstehende Ende der Gratisschicht ankündigen.

Die Monetarisierung der Warteschlange

Bislang war die Nutzung von Xbox Cloud Gaming zwingend an ein Abonnement von Game Pass Ultimate gekoppelt. Mit dem aktuellen Versuchsballon testet Microsoft die wirtschaftliche Tragfähigkeit eines rein ad-financed Modells. Das Zielpublikum ist klar umrissen. Es geht um Nutzer ohne eigene Series X|S-Hardware, die auf TV-Apps, Handhelds oder veralteten Xbox-One-Konsolen spielen.

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Microsoft verkauft das Modell erwartungsgemäß als Demokratisierung des Zugangs. Die Realität hinter der PR-Rhetorik sieht dennoch nüchterner aus. Cloud-Infrastruktur erzeugt bei jeder laufenden Minute reale Server- und Stromkosten. Wenn der Nutzer nicht monatlich zahlt, muss die Werbeindustrie diesen Aufwand decken. Zwei Minuten Werbevideo pro Spielstunde sind der ermittelte Schwellenwert, um die Serverfarmen klimatisieren zu können.

Das System ist nicht neu. Gratis-Anbieter wie Nvidia GeForce Now nutzen seit Jahren Warteschlangen und Werbeeinblendungen für ihre kostenlosen Zugänge. Microsoft zieht hier schlicht nach. Und die restliche Branche wird es mit Sicherheit auch.

Ein fairer Deal für Gelegenheitsspieler ohne Hardware. Wer keine 21 EUR im Monat erübrigen kann oder will, bekommt eine funktionierende Alternative. Zwei Minuten Wartezeit für 60 Minuten Serverleistung sind ein faires Angebot.

Gta Pre Order Release
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SOURCES:Xbox Wire
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