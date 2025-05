Microsoft triumphiert: FTC zieht endgültig den Stecker bei Activision-Blizzard-Verfahren

Was im Oktober 2023 als beispielloser Deal die Spielewelt erschütterte, ist nun auch juristisch endgültig abgesegnet: Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft im Wert von knapp 69 Milliarden US-Dollar hat nach einem langen juristischen Nachspiel offiziell grünes Licht. Die US-amerikanische Federal Trade Commission (FTC) stellte ihr Verfahren gegen die Akquisition ein – und das nicht etwa aus Mangel an Interesse, sondern wegen mangelnder Erfolgsaussichten.

Bereits das Bezirksgericht in Kalifornien hatte früh klargemacht, dass die FTC mit ihren Bedenken auf wackeligen Beinen steht. Der Versuch, mit einer einstweiligen Verfügung den Mega-Deal zu stoppen, scheiterte spektakulär. Die darauffolgende Berufung der Behörde im Dezember 2023 brachte ebenfalls keinen Erfolg: Auch sie wurde abgeschmettert. Anfang Mai dann der letzte Akt – die vollständige Einstellung des Verwaltungsverfahrens. Oder wie es in der Erklärung der FTC nüchtern heißt: „Dem öffentlichen Interesse ist am besten durch die Abweisung dieses Verfahrens gedient.“

Call of Duty für alle – Microsoft spielt auf Offenheit

Der Kern der FTC-Klage? Die Sorge, Microsoft könnte Spiele wie Call of Duty künftig exklusiv auf die Xbox-Plattform ziehen und so den Wettbewerb aushebeln. Doch das Gegenteil trat ein: Nicht nur blieb die Shooter-Reihe auf PlayStation erhalten, Microsoft öffnete die Xbox-Schleusen für Sony-Spieler mit Titeln wie Sea of Thieves, Forza Horizon 5 oder Indiana Jones and the Great Circle. Und die Liste wächst: Mit Gears of War: Reloaded und Senua’s Saga: Hellblade 2 steht der nächste Schritt der Xbox-Offensive auf Sonys Konsole bevor.

Microsoft-Präsident Brad Smith zeigte sich auf X entsprechend erleichtert: „Ein Sieg für die Spieler – und für den gesunden Menschenverstand in Washington.“ Ein Seitenhieb, der zeigt, wie sehr der Tech-Gigant das Verhalten der FTC als politisch motiviertes Störmanöver empfand.

Wachstum mit Schattenseiten

Während der Konzern also öffentlich die Vielfalt und Zugänglichkeit seiner Spiele feiert, bleibt ein Wermutstropfen: Die Übernahme brachte auch massive Umstrukturierungen und Entlassungen mit sich – ein Preis, der zwar wirtschaftlich als „Synergieeffekt“ verkauft wird, aber menschlich für Tausende das Karriere-Aus bedeutete.

So markiert das Ende des Verfahrens nicht nur den endgültigen Sieg Microsofts über die FTC, sondern auch einen Wendepunkt in der Gaming-Welt – mit Chancen, aber auch Kollateralschäden. Die Branche blickt gespannt auf das, was jetzt kommt. Denn eines steht fest: Die Karten werden neu gemischt – und Microsoft hat ein ganzes Deck in der Hand.