Microsoft übernimmt den PlayStation Store: Xbox-Spiele erobern die PS5-Vorbestellercharts

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die zahlreichen Übernahmen von Microsoft sich im PlayStation Store in Form von Vorbestellungen zeigen – und was für eine Überraschung: Xbox-Exklusivtitel wie Forza Horizon 5 und Indiana Jones and the Great Circle haben sich als absolute Vorbesteller-Hits auf der PS5 herauskristallisiert. Die beiden Spiele, die ursprünglich den roten Teppich für Xbox-Besitzer ausrollten, haben nun das Interesse der PS5-Spieler geweckt, und das mit beachtlichem Erfolg.

Xbox-Titel erobern den PlayStation Store

Die Vorbestellercharts des PlayStation Stores sprechen Bände. Die Premium Edition von Indiana Jones and the Great Circle und die Standard-Version stehen Seite an Seite mit der Premium- und Standard-Edition von Forza Horizon 5 ganz oben auf der Liste. Wer glaubt, dass PS5-Spieler die Finger von Xbox-Titeln lassen, wird hier eines Besseren belehrt – und das, obwohl die Premium-Editionen mit stolzen 99,99 Euro zu Buche schlagen. Ein hoher Preis, doch die Nachfrage scheint das zu rechtfertigen.

Doch es wird noch besser. Diese Spiele sind nicht nur in den USA der Renner, sondern haben auch in weiteren Regionen wie Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien die Vorbestellercharts des PlayStation Stores dominiert. Microsofts Einfluss auf die PlayStation-Plattform könnte kaum deutlicher sein, und es stellt sich die Frage: Wie lange wird es dauern, bis Microsoft diesen Erfolg auf andere Bereiche der PlayStation-Ökosysteme ausweitet?

Sony im Schatten von Microsoft

Was diese Entwicklung noch bemerkenswerter macht, ist der konstante Mangel an Spielen aus dem Hause Sony. Während die PS5-Spieler auf ihre eigenen exklusiven Titel warten, bieten Microsoft und Bethesda mit Forza Horizon 5, Indiana Jones und auch Doom: The Dark Ages eine fast schon unerhörte Auswahl. Die PS5-Spieler sind hungrig nach neuen, spannenden Inhalten – und das, was Sony bislang in diesem Jahr auf den Markt gebracht hat, lässt zu wünschen übrig. Einzig Death Stranding 2 ist derzeit der Höhepunkt der Sony-Releases auf absehbare Zeit.

Ob dieser Spiele-Output ausreicht, um die PS5-Spieler bei Laune zu halten, bleibt abzuwarten. Wird Sony es schaffen, sein Spielportfolio in diesem Jahr zu erweitern, oder wird Microsoft weiterhin das Sagen auf der PlayStation-Plattform haben? Die nächsten Monate werden zeigen, wie sich dieser Kampf entwickelt. Microsoft ist jedenfalls noch lange nicht am Ende und selbst Branchenkenner prophezeien, dass noch viel mehr kommen wird.