Microsoft und ASUS enthüllen den ROG Xbox Ally Handheld

Microsoft und ASUS haben während des Xbox Games Showcase 2025 das lange spekulierte Project Kennan offiziell vorgestellt. Was vor einigen Wochen noch durch erste Leaks und Spekulationen die Runde machte, hat jetzt einen Namen: ROG Xbox Ally – ein PC-Handheld, der sich anfühlen soll wie eine Xbox-Konsole, aber die Flexibilität von Windows behält.

Microsoft will damit ein offensichtliches Problem lösen: Handhelds wie das ASUS ROG Ally waren hardwareseitig durchaus stark, scheiterten im Alltag aber oft an der wenig intuitiven Windows-Nutzung. Genau hier setzt die neue Xbox Ally-Reihe an – mit einem optimierten Windows 11, exklusiv zugeschnitten auf die neue Hardware.

Windows 11 für Gamer, nicht nur für Tabellenkalkulation

Ein zentrales Merkmal der ROG Xbox Ally ist das neue Interface. Microsoft hat ein spezielles Login-System überarbeitet, das sich mit dem Controller bedienen lässt – inklusive Passcode-Eingabe per Button-Kombination. Das klingt banal, macht im mobilen Alltag aber einen großen Unterschied. Es geht darum, das Gefühl einer Konsole zu simulieren – ein Gerät, das man einschaltet und direkt spielt.

Diese und weitere Funktionen – etwa ein vereinfachtes Game-Launcher-Interface – bleiben vorerst exklusiv für die Xbox Ally-Geräte. Ab Anfang 2026 sollen sie laut Microsoft aber auch für andere Handhelds wie das Lenovo Legion Go zur Verfügung stehen. ASUS’ bisherige ROG-Modelle (inkl. ROG Ally X) bekommen die neuen Features gegen Ende 2025 per Update.

Microsoft hört auf die Community

Nach Jahren der Kritik an Windows auf mobilen Gaming-Geräten scheint Microsoft nun doch verstanden zu haben, dass Touchpads und Mauszeiger nicht in die Hosentasche passen. Ob die Umsetzung am Ende wirklich hält, was sie verspricht, muss die Praxis zeigen – zumal Microsofts Vergangenheit in Sachen Nutzerfreundlichkeit durchwachsen ist.

Mit der Xbox Ally X betreten Microsoft und ASUS einen Markt, der längst reif ist für echte Alternativen zum Steam Deck. Die Hardware ist da, jetzt muss das Ökosystem folgen.

Was haltet ihr von der neuen Xbox Ally X? Handheld mit Zukunft oder ein weiteres Windows-Experiment?