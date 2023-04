Microsoft „verärgert“ über den Zustand von Xbox – der Anfang vom Ende?

„Ich meine , es bekam gute Kritiken, die Begeisterung war gut, also wem gibst du die Schuld für so etwas? Ist es der Preis, ist es der Shadow Drop oder hätte es mehr verkauft werden können, oder ist es Game Pass?,“ so Grubb weiter.

In den vergangenen Tagen wurde mehrfach darüber gesprochen, wo Xbox derzeit in der Industrie steht, nicht nur aus geschäftlicher Sicht, sondern auch im Ansehen der Spieler. Beide Seiten zeigen sich offen unzufrieden, wobei Microsoft selbst regelrecht „verärgert“ darüber sein soll, wie es derzeit für die Xbox-Division läuft.

