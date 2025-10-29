Microsoft will mit Xbox Next überall sein – und kämpft gegen TikTok

Microsoft-CEO Satya Nadella hat in einem aktuellen Interview mit dem Technology Business Programming Network (TBPN) über die Zukunft des Unternehmens gesprochen, und dabei bemerkenswerte Aussagen getroffen. Nach der Übernahme von Activision Blizzard sei Microsoft nun „der größte Publisher im Gaming“, so Nadella. Das Ziel: mit Xbox Next und Co. auf jeder Plattform präsent zu sein, egal ob Konsole, PC, Cloud oder Smartphone.

Vom PC zur Konsole – und zurück

„Wir wollen überall dort sein, wo die Spieler sind“, erklärte Nadella zum wiederholten Male. „Wie bei Office damals.“ Der Vergleich mag auf den ersten Blick nüchtern klingen, ist aber sinnbildlich: Microsoft denkt Gaming längst nicht mehr in Plattformen, sondern in Reichweite. Das neue Motto lautet: Gaming as a Service, nicht als Hardware.

Interessant ist Nadellas Rückblick auf die Ursprünge der Xbox: „Wir haben die Konsole gebaut, um einen besseren PC zu schaffen.“ Das ist faktisch das Ende der klassischen Xbox-Konsole hin zu einem Hybridmodell. Ein Satz, der vieles über Microsofts Denkweise verrät. Während Sony und Nintendo auf klar abgegrenzte Ökosysteme setzen, verwischt Microsoft die Grenzen zunehmend, ein Schritt, der in der kommenden Generation mit Xbox Next offenbar noch konsequenter vollzogen wird.

TikTok als echter Gegner

Die vielleicht spannendste Aussage des Abends war jedoch keine über Technik, sondern über Aufmerksamkeit. „Unser Wettbewerb ist nicht anderes Gaming – es ist Kurzvideo“, so Nadella. Damit meint er Plattformen wie TikTok, die in Sekundenschnelle das liefern, was Spiele stundenlang versuchen: Unterhaltung.

Das ist mehr als ein PR-Spruch. In Zeiten sinkender Aufmerksamkeitsspannen und wachsender Content-Konkurrenz beschreibt Nadella damit eine reale Bedrohung, und einen Paradigmenwechsel, der über das Schicksal der nächsten Xbox-Generation mitentscheiden könnte.

Zwischen Innovation und Ironie

Weniger charmant klang hingegen Nadellas Hinweis, dass Innovation „gute Margen“ brauche. Angesichts der massiven Entlassungen bei Microsofts Gaming-Sparte in den letzten Jahren wirkt diese Aussage mindestens unglücklich, vor allem, wenn das CEO-Gehalt zeitgleich auf 96,5 Millionen US-Dollar klettert.

Nadellas Aussagen verdeutlichen: Microsoft will nicht mehr nur eine Plattform betreiben, sondern das Fundament für ein universelles Gaming-Ökosystem legen. Xbox Next könnte die erste Konsole sein, die nicht mehr nur „Konsole“ ist, sondern ein flexibles Gateway in die Cloud, während TikTok und Co. längst versuchen, genau diese Zielgruppe abzuschöpfen.