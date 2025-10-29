Microsoft will mit Xbox Next überall sein – und kämpft gegen TikTok

Microsoft-CEO Satya Nadella hat in einem aktuellen Interview mit dem Technology Business Programming Network (TBPN) über die Zukunft des Unternehmens gesprochen, und dabei bemerkenswerte Aussagen getroffen. Nach der Übernahme von Activision Blizzard sei Microsoft nun „der größte Publisher im Gaming“, so Nadella. Das Ziel: mit Xbox Next und Co. auf jeder Plattform präsent zu sein, egal ob Konsole, PC, Cloud oder Smartphone.
Vom PC zur Konsole – und zurück
„Wir wollen überall dort sein, wo die Spieler sind“, erklärte Nadella zum wiederholten Male. „Wie bei Office damals.“ Der Vergleich mag auf den ersten Blick nüchtern klingen, ist aber sinnbildlich: Microsoft denkt Gaming längst nicht mehr in Plattformen, sondern in Reichweite. Das neue Motto lautet: Gaming as a Service, nicht als Hardware.
Interessant ist Nadellas Rückblick auf die Ursprünge der Xbox: „Wir haben die Konsole gebaut, um einen besseren PC zu schaffen.“ Das ist faktisch das Ende der klassischen Xbox-Konsole hin zu einem Hybridmodell. Ein Satz, der vieles über Microsofts Denkweise verrät. Während Sony und Nintendo auf klar abgegrenzte Ökosysteme setzen, verwischt Microsoft die Grenzen zunehmend, ein Schritt, der in der kommenden Generation mit Xbox Next offenbar noch konsequenter vollzogen wird.
TikTok als echter Gegner
Die vielleicht spannendste Aussage des Abends war jedoch keine über Technik, sondern über Aufmerksamkeit. „Unser Wettbewerb ist nicht anderes Gaming – es ist Kurzvideo“, so Nadella. Damit meint er Plattformen wie TikTok, die in Sekundenschnelle das liefern, was Spiele stundenlang versuchen: Unterhaltung.
Das ist mehr als ein PR-Spruch. In Zeiten sinkender Aufmerksamkeitsspannen und wachsender Content-Konkurrenz beschreibt Nadella damit eine reale Bedrohung, und einen Paradigmenwechsel, der über das Schicksal der nächsten Xbox-Generation mitentscheiden könnte.
Zwischen Innovation und Ironie
Weniger charmant klang hingegen Nadellas Hinweis, dass Innovation „gute Margen“ brauche. Angesichts der massiven Entlassungen bei Microsofts Gaming-Sparte in den letzten Jahren wirkt diese Aussage mindestens unglücklich, vor allem, wenn das CEO-Gehalt zeitgleich auf 96,5 Millionen US-Dollar klettert.
Nadellas Aussagen verdeutlichen: Microsoft will nicht mehr nur eine Plattform betreiben, sondern das Fundament für ein universelles Gaming-Ökosystem legen. Xbox Next könnte die erste Konsole sein, die nicht mehr nur „Konsole“ ist, sondern ein flexibles Gateway in die Cloud, während TikTok und Co. längst versuchen, genau diese Zielgruppe abzuschöpfen.
Seit der Series X wirkt Microsofts Gaming-Sparte wie eine endlose Comedy-Show – Hauptrollen: Spencer und Bond. Viel Show, große Versprechen, wenig geliefert. Qualität und Innovation? Eher Fehlanzeige, dafür jede Menge heiße Luft. Den Höhepunkt erreichte das Ganze in den letzten zwei Jahren. Und als „großer Gegenspieler“ schwebt über allem noch Nadella, der große Strippenzieher im Hintergrund – für die eigene Community wohl eher ein Drama. Und die Jünger klatschen immer noch Applaus .
Ich nutze tiktok nicht. Kann man darauf oder damit zocken?
Weil wenn nicht sieht man die xbox jetzt als Konkurrent zu einer kurzvideo app? ^^
Also heißt das im Umkehrschluss das die xbox mit nichts mehr konkurriert was mit gaming zu tun hat?
Das sind harte Stunden und Tage für die xbox hardliner, die bekommen gerade eine nach der anderen geknallt von Microsoft.
Genau das ist es, man sieht sich selbst nach einem beispiellosen Scheitern einhergehend mit einer 68,7 Milliarden Dollar Akquise, um der größte Videogame Publisher aller Zeiten zu sein, als direkter Konkurrent zu einer Kurzvideo Plattform. Klar, irgendwie muss man sich das ja schönreden, anderswo in anderen Zeiten wären Köpfe am Fließband gerollt.
Ganz bestimmte, nicht namentlich benannte XBoxDynasty Nutzer, die sich das weiter schönreden, durch die investierte Energie, die dieses absurde Ausmaß an Coping voraussetzt & die dadurch gerade so noch zur autonomen Atmung imstande sind, haben mittlerweile auf Google Deutschland ihre eigenen Sucheinträge.
Das kann man sich nicht ausdenken.
Ich verneige mein Haupt, von Nicht-TikTok Nutzer zu Nicht-TikTok Nutzer!
Simpel, für mich bedeutet das nur eines,
dass Microsoft als Unternehmen & ihre Marke sich genau an die Position hin gewirtschaftet haben, auf die sie es immer abgezielt & sich redlich verdient haben, abseits des seit Jahren vorherrschenden Geschwurbels & der Lügen durch Phil „Pinocchio“ Spencer, um das letzte Überbleibsel einer komplett hirngewaschenen Community weiter an sich zu binden.
Man könnte hier gar nicht korrekt benennen, was absurder ist. Der Fakt, dass man laut eigenen Angaben künftig mit TikTok in direkter Konkurrenz stehe, um sich die Gunst & den Zuspruch von Nutzern mit geringstmöglicher Aufmerksamkeitsspanne zu sichern oder die Tatsache, dass dieses Konzept in Zukunft seine Fürsprecher finden wird & durchaus erfolgreich sein könnte, die Desintegration der letzten beiden verbliebenen Hirnzellen ist schließlich ein uns alle umgebendes Erkennungsmerkmal generiert durch die sozialen Medien.