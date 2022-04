Microsoft wirbt aktiv PlayStation User ab, neue Xbox Series für 19 EUR

In der aktuellen Generation hat Microsoft mehr denn je die Chance, um zur ernsthaften Gefahr für Sony PlayStation und deren PS5 zu werden. Um das zu beschleunigen, hat man eine ziemlich aggressive Xbox Trade-In Kampagne gestartet, bei der sich eine neue Xbox Series schon für nur 19 EUR mitnehmen lässt.

Dass die Xbox Series X und die PS5 ziemlich auf Augenhöhe sind, macht einen technischen Vorteil diesmal irrelevant. Umso wichtiger ist es, die User mit attraktiven Services und Angeboten auf ihre Seite zu ziehen, und in dem Punkt macht Microsoft diesmal vieles richtiger als die Japaner. Die Reihe der „Fettnäppchen“, in die Sony mit der PS5 schon getreten ist, lassen sich kaum noch an zwei Händen abzählen und ließen die Kunden entweder verärgert zurück oder entgegen der Xbox ziemlich viel dafür blechen.

Das zeigt sich aktuell am neuen PlayStation Plus, das in den Augen vieler immer noch zu wenig ist, und noch viel weniger ein Game Pass Konkurrent, den man sich davon erhofft hat. Und genau diesen Vorteil nutzt Microsoft aus, wo es nur geht.

Xbox Series für 19 EUR

Das Schöne am Game Pass ist das Unkomplizierte über alle Plattformen hinweg, selbst auf der Xbox Series S genießt man die gleichen Vorteile wie auf dem PC oder der Xbox Series X. Gleiches gilt auch für Cross-Gen Spiele, wo man keinerlei Unterschiede macht. Hier setzt Microsoft nun an und versucht mit einem Einsteiger-Angebot die User von Xbox und womöglich dem Game Pass zu überzeugen.

Wer hier nämlich seine gebrauchte PS4 Pro in Zahlung gibt, bekommt eine Xbox Series S für schlappe 19.99 EUR dafür. Man bekommt also eine preislich etwa gleichwertige Hardware, nur in der neueren Generation. Selbst für das beste Tauschangebot gegen eine Xbox One X muss man immer noch 49.99 EUR auf den Tisch legen.

Die Strategie dahinter ist klar, mehr Xbox User zu gewinnen und im besten Fall vom Game Pass überzeugen. Gerade in Deutschland, das eher als PlayStation-Territorium bekannt ist, könnte die aktuelle Aktion aufgehen, auch vor dem Hintergrund, dass es immer noch weit und breit keine PS5 Konsolen zu kaufen gibt oder der ein oder andere bei einer Xbox Series X zögerlich ist. Letztendlich bietet sich eine Xbox Series S auch prima als Zweit-Konsole an.

Das Angebot ist jedenfalls recht vielversprechend und in diesen Tagen eine echte Option! Ob sie für Microsoft aufgeht, wird man dann sehen.