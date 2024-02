Microsoft würde gerne PlayStation-Spiele auf Xbox sehen

Theoretisch könnte hier genau das Gleiche passieren, wie zuletzt mit dem Crossplay-Feature, bei dem sich Sony lange dagegen gestemmt und es am Ende doch zugelassen ist. Davon profitieren letztendlich alle, zumal Sony die eigene Multiplattform-Strategie ebenfalls ausbauen möchte. Hier wurde also definitiv etwas in Gang gesetzt.

„Ich würde sagen, dass es ein guter Teil des Gaming-Geschäfts ist, mehr Spiele an mehr Orte zu bringen und sie für mehr Menschen zugänglicher zu machen,“ so Spencer.

„Ich muss sagen, wenn ich mir ein Spiel wie Helldivers 2 ansehe – das ein großartiges Spiel ist, großes Lob an das Team, das es auf PC und PlayStation ausliefert –, bin ich mir nicht ganz sicher, wem es in der Branche hilft, wenn es nicht auf Xbox ist. […] Aber ich verstehe. Es gibt ein Erbe im Konsolenspielbereich, von dem wir profitieren werden, wenn wir Spiele ausliefern und sie nicht an andere Orte bringen. Wir machen das Gleiche.“

Speziell spricht Spencer Titel wie Helldivers 2 von Arrowhead an, das er gerne auf der Xbox sehen würde, da dies ein großartiges Spiel ist. Am Ende entscheidet aber Sony darüber, ob dies wirtschaftlich überhaupt Sinn macht.

„Das ist für mich nicht so etwas wie eine Art Tauschhandelssystem“, so Spencer. „Wir tun es zum Wohle des Xbox-Geschäfts.“

Man könnte es ein wenig wie den kleinen Finger reichen ansehen, dass Microsoft erste Xbox-Spiele für PS5 & Co. veröffentlichen wird. Umgekehrt sähe man gerne PlayStation-Spiele auf Xbox. Ob es so weit kommt, ist unklar.

