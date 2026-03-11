Xbox Project Helix: Microsoft zeigt erste Bilder der neuen Hybrid-Hardware

Microsoft veröffentlicht erste Aufnahmen der Hardware-Prototypen für ihr Xbox „Project Helix“. Die Bilder bestätigen den Fokus auf eine Hybrid-Plattform aus PC und Konsole, werfen aber Fragen zum aktuellen Entwicklungsstand des Gehäusedesigns auf.

Kurz vor dem Start der Game Developers Conference (GDC) in San Francisco hat Microsoft über seinen offiziellen Game-Dev-Account drei Schwarz-Weiß-Fotografien von Hardware-Prototypen publik gemacht. Diese zeigen Gehäuse mit der Kennzeichnung „XDK“ (Xbox Developer Kit).

Erst letzte Woche bestätigte Asha Sharma, die neue Gaming-Chefin von Microsoft, die Entwicklung unter dem Codenamen Project Helix. Die Hardware soll künftig als Hybrid-System fungieren, das nativ sowohl Xbox- als auch PC-Spiele abspielt.

Gehäuse-Recycling oder technischer Platzhalter

Auffällig an den veröffentlichten Bildern ist die optische Übereinstimmung mit dem Project Scorpio Dev-Kit (Xbox One X) aus dem Jahr 2017. Die Fotos zeigen ein Gehäuse, das eine deutliche Staubschicht aufweist, was auf eine längere Lagerung hindeutet. Dass Microsoft für eine neue Generation auf ein beinahe identisches Design eines alten Prototypen zurückgreift, ist ungewöhnlich.

In der Vergangenheit wurden für neue Generationen – von der Xbox 360 bis zur Xbox One – stets eigenständige Entwickler-Gehäuse präsentiert. Allerdings geht die Idee zu Project Helix bei Microsoft schon über zehn Jahre zurück. Vielleicht sollen die Bilder genau das zum Ausdruck bringen.

Xbox at GDC 🔥 Sneak peek #GDC2026 pic.twitter.com/80amO5lbfh — Microsoft Game Dev (@MSFTGameDev) March 11, 2026

Es ist davon auszugehen, dass Microsoft für die aktuelle Testphase der Helix-Architektur lediglich die inneren Komponenten ausgetauscht hat. Das Dev-Kit dient dazu, Entwicklern frühzeitig die technische Leistung zur Verfügung zu stellen, die für die finale Verkaufsversion angestrebt wird. Ob das finale Design der Helix-Konsole Anleihen bei der Scorpio-Ära nimmt oder ob es sich lediglich um eine zweckmäßige Unterbringung der neuen Platinen handelt, bleibt abzuwarten.

Das Ganze wird von einer Kampagne namens „Build for what’s next” begleitet. Zudem gibt es zahlreiche Spekulationen über den Preis, der vermutlich die 1000-US-Dollar-Grenze überschreiten wird.

Microsoft untermauert mit Project Helix den strategischen Schwenk zur Verschmelzung von PC- und Konsolen-Ökosystem. Die gezeigte Hardware ist ein reines Arbeitswerkzeug für Entwickler und kein finales Produkt. Die Nutzung eines alten Gehäuses deutet darauf hin, dass die interne Hardware-Architektur zwar steht, das finale Industriedesign der Konsole aber noch nicht zur Veröffentlichung bereit ist.