Hardware

Xbox Project Helix: Microsoft zeigt erste Bilder der neuen Hybrid-Hardware

Microsoft liefert erste Bilder des Project Helix Dev-Kits. Die Hybrid-Konsole vereint PC und Xbox. Was steckt hinter dem Hardware-Design, das so vertraut wirkt?

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Als Inhaber und Managing Director von PlayFront.de prägt Mark Tomson die Vision einer unabhängigen Berichterstattung über die Welt von PlayStation. Sein journalistischer Schwerpunkt liegt auf technischen...
Follow:
3 Kommentare
Helix Xdk

Microsoft veröffentlicht erste Aufnahmen der Hardware-Prototypen für ihr Xbox „Project Helix“. Die Bilder bestätigen den Fokus auf eine Hybrid-Plattform aus PC und Konsole, werfen aber Fragen zum aktuellen Entwicklungsstand des Gehäusedesigns auf.

Kurz vor dem Start der Game Developers Conference (GDC) in San Francisco hat Microsoft über seinen offiziellen Game-Dev-Account drei Schwarz-Weiß-Fotografien von Hardware-Prototypen publik gemacht. Diese zeigen Gehäuse mit der Kennzeichnung „XDK“ (Xbox Developer Kit).

Erst letzte Woche bestätigte Asha Sharma, die neue Gaming-Chefin von Microsoft, die Entwicklung unter dem Codenamen Project Helix. Die Hardware soll künftig als Hybrid-System fungieren, das nativ sowohl Xbox- als auch PC-Spiele abspielt.

Gehäuse-Recycling oder technischer Platzhalter

Auffällig an den veröffentlichten Bildern ist die optische Übereinstimmung mit dem Project Scorpio Dev-Kit (Xbox One X) aus dem Jahr 2017. Die Fotos zeigen ein Gehäuse, das eine deutliche Staubschicht aufweist, was auf eine längere Lagerung hindeutet. Dass Microsoft für eine neue Generation auf ein beinahe identisches Design eines alten Prototypen zurückgreift, ist ungewöhnlich.

In der Vergangenheit wurden für neue Generationen – von der Xbox 360 bis zur Xbox One – stets eigenständige Entwickler-Gehäuse präsentiert. Allerdings geht die Idee zu Project Helix bei Microsoft schon über zehn Jahre zurück. Vielleicht sollen die Bilder genau das zum Ausdruck bringen.

Das könnte dich auch interessieren

Xbox Project Helix Logo
Xbox Project Helix: Specs-Leak offenbart RAM und System-Splits
Build For Whats Next
Build for what’s next: Microsoft bringt die Xbox Project Helix in Stellung
Xbox Project Helix Logo
Xbox Project Helix: Microsoft macht Gaming zum Technologietreiber

Es ist davon auszugehen, dass Microsoft für die aktuelle Testphase der Helix-Architektur lediglich die inneren Komponenten ausgetauscht hat. Das Dev-Kit dient dazu, Entwicklern frühzeitig die technische Leistung zur Verfügung zu stellen, die für die finale Verkaufsversion angestrebt wird. Ob das finale Design der Helix-Konsole Anleihen bei der Scorpio-Ära nimmt oder ob es sich lediglich um eine zweckmäßige Unterbringung der neuen Platinen handelt, bleibt abzuwarten.

Das Ganze wird von einer Kampagne namens „Build for what’s next” begleitet. Zudem gibt es zahlreiche Spekulationen über den Preis, der vermutlich die 1000-US-Dollar-Grenze überschreiten wird.

Microsoft untermauert mit Project Helix den strategischen Schwenk zur Verschmelzung von PC- und Konsolen-Ökosystem. Die gezeigte Hardware ist ein reines Arbeitswerkzeug für Entwickler und kein finales Produkt. Die Nutzung eines alten Gehäuses deutet darauf hin, dass die interne Hardware-Architektur zwar steht, das finale Industriedesign der Konsole aber noch nicht zur Veröffentlichung bereit ist.

Anzeige

Resident Evil Requiem PPC Banners 1200x628 DE
TAGGED:
VIA:IGN
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
3 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Winni
6 Minuten zuvor

Ich finde Microsoft hat die Chance mit dieser Konsole einen echten Mehrwert zu schaffen. Weil sie halb PC ist könnte sie Rechenpower im Heimnetz WindowsPCs bereitstellen. So wäre als Kaufargument, man hat zugleich eine Workstation. Entweder über remote oder besser intensive Rechenaufgaben automatisch auf die Konsole auslagern. Damit rechtfertigt sich der höhere Preis gegenüber PS6 schnell, da man beim Notebook deutlich sparen kann.

Jedenfalls hat Microsoft bereits bei der ersten Xbox one versprochen dass man sie im Büro verwenden kann, jetzt könnten sie das Versprechen einlösen.

0
Antworten
Crydog
29 Minuten zuvor

Sieht aber schön schlicht aus die frage ist nur wie gross die Kiste wird

0
Antworten
pray
39 Minuten zuvor

bin ich ja mal gespannt, was da kommt, wie teur er wird, was es kann und wie es aussieht… vor allem die controller. finde immer noch die xbox 360 controller am besten.

die erste xbox war eine schönheit. wäre cool wenn sie mal wieder was optisch mutiges geiles aggressives machen würden.

außerdem hätte ich gerne wieder das schwarz – giftgrün zurück… das war einfach geil

0
Antworten

Anzeige

Resident Evil Requiem PPC Banners 1080 DE

Read more ...

3
0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x