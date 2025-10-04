Featured

Microsofts Game Pass-Schock: Ex-FTC-Chefin lästert – „Genau davor haben wir gewarnt“

Nach der Game-Pass-Preiserhöhung wirft die Ex-FTC-Chefin Microsoft Wortbruch vor. Sie sieht bestätigt, dass der Activision-Deal Spielern schadet.

Microsoft hat diese Woche eine massive Preiserhöhung für den Xbox Game Pass angekündigt, und alte Bedenken wieder auf den Plan gerufen. Die Abo-Stufe Game Pass Ultimate kostet künftig 30 US-Dollar pro Monat, ein Plus von rund 50 Prozent. Eine Entscheidung, die selbst erfahrene Marktbeobachter überrascht hat – und nun von höchster Stelle kommentiert wird.

FTC: „Genau davor haben wir gewarnt“

Lina Khan, ehemalige Vorsitzende der US-Wettbewerbsbehörde FTC, erinnert sich noch gut an die Verhandlungen rund um Microsofts Übernahme von Activision Blizzard im Jahr 2023. Damals versprach der Konzern, Preissteigerungen seien „nicht zu erwarten“. Nun, zwei Jahre später, steht eine andere Realität: teurere Abos, teurere Konsolen, und tausende entlassene Mitarbeiter.

„Auf die Übernahme von Activision durch Microsoft folgten erhebliche Preiserhöhungen und Entlassungen, die Spielern und Entwicklern schaden“, schrieb Khan auf X. „Wenn marktbeherrschende Unternehmen zu groß werden, können sie ihre Kunden im Regen stehen lassen.“

Mehr Konsolidierung, weniger Spielraum

Tatsächlich hat sich die Lage seit dem historischen 69-Milliarden-Dollar-Deal deutlich verändert. Laut Bloomberg verlor Xbox im vergangenen Jahr über 300 Millionen US-Dollar Umsatz durch den Launch von Call of Duty: Black Ops 6 im Game Pass, ein Verlust, den Microsoft jetzt offenbar durch höhere Preise kompensieren will. Parallel stiegen auch die Hardwarepreise in mehreren Märkten, zuletzt erneut in den USA.

Was einst als „Vorteil für Gamer“ verkauft wurde, entwickelt sich zunehmend zum Musterfall dafür, wie Marktkonzentration langfristig Innovation und Wettbewerb ausbremst. Die FTC sah genau das kommen, konnte sich vor Gericht aber nicht durchsetzen, denn ihre Berufung wurde Anfang 2025 endgültig abgewiesen.

Für Spieler heißt das: mehr zahlen, weniger Vertrauen

Während Microsoft-Präsident Brad Smith die damalige Entscheidung noch als „Sieg für Spieler im ganzen Land“ feierte, dürfte das Vertrauen vieler Nutzer inzwischen bröckeln. Der Game Pass bleibt zweifellos ein starkes Angebot, aber eben zu einem Preis, den sich nicht mehr jeder leisten kann.

Das Fazit ist nüchtern: Die FTC hatte gewarnt, Microsoft versprach Stabilität, und am Ende bekommt die Branche das altbekannte Ergebnis großer Übernahmen zu spüren.

