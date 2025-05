Microsofts Killer-App für Xbox: Steam-Integration für Xbox-PC-Hybrid in Testphase?

Die Grenzen zwischen Konsole und PC könnten bald verschwimmen – zumindest wenn es nach den neuesten Leaks und Insiderberichten rund um Microsofts kommende Xbox geht. Offenbar testet der Tech-Gigant derzeit aktiv die Integration von Steam direkt in den Microsoft Store. Damit könnten Nutzer ihre Steam-Bibliothek nicht nur auf dem PC, sondern auch direkt aus Xbox-Umgebungen heraus nutzen.

Ein Tab mit der Aufschrift „Steam“ in einer offiziellen Benutzeroberfläche, der später hastig entfernt wurde, heizte die Spekulationen weiter an. Und während manche noch hoffen, es handele sich nur um eine „Download-App“ wie bei Epic Games, deuten andere Quellen auf eine tiefere Integration hin – mit zentralem Zugriff auf PC- und Xbox-Spiele in einer einzigen Oberfläche.

Die Aussage von Insider eXtas1s bringt es auf den Punkt: „Alles wird für PC-Umgebungen entwickelt.“ Die Xbox der nächsten Generation soll demnach ein vollwertiger Windows-PC im Konsolengehäuse werden – mit direkter Steam-Anbindung ab Werk.

Mit Steam und Xbox ein radikaler Neuanfang

Klingt ambitioniert? Ist es. Doch Microsoft verfolgt diese Vision nicht zum ersten Mal. Bereits mit der Series X/S-Generation versuchte man, durch Abwärtskompatibilität und den Game Pass neue Standards zu setzen. Doch nun geht es offenbar nicht mehr nur um Kompatibilität – sondern um Konvergenz.

In Zukunft könnten Nutzer ihre Steam-Spiele ebenso einfach auf der Xbox zocken wie Game Pass-Titel. Ob es sich dabei um native Installationen oder gestreamte Inhalte handelt, ist noch unklar. Sicher scheint jedoch: Microsoft möchte sämtliche PC-Spiele sichtbar und spielbar machen – ohne den Umweg über Drittanbieter-Tools.

Und das gilt nicht nur für Wohnzimmerkonsolen. Sollte die kolportierte Xbox-Handheld-Konsole tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen und unter Windows laufen, wäre der nahtlose Übergang zwischen PC, Konsole und Handheld komplett. „Play Everywhere“ würde so nicht nur ein Marketingslogan bleiben, sondern Realität werden.

Der PC in der Xbox – oder die Xbox im PC?

Die möglichen Implikationen sind gewaltig. Eine Konsole, die als vollwertiger Gaming-PC funktioniert, würde den Markt neu definieren. Für Steam-Nutzer öffnet sich die Tür zu einem Ökosystem, das bislang verschlossen blieb – ohne Emulation, ohne Workarounds, einfach Plug & Play.

Die große Frage bleibt: Hat Microsoft aus den Fehlern der Xbox One gelernt? Diesmal scheint man nicht auf Entertainment oder TV zu setzen, sondern auf die Essenz des Gamings: Zugänglichkeit, Auswahl und Freiheit.

Ob sich diese Vision durchsetzt, wird die Zeit zeigen. Aber eines ist jetzt schon sicher: Die nächste Xbox könnte mehr sein als eine neue Konsole – sie könnte das Ende der klassischen Plattformgrenzen einläuten.