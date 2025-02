Midnight Murder Club: Adrenalin, Dunkelheit und Chaos ab dem 13. März im Early Access

Ein Spiel, das nach Partyspaß schreit, braucht keine Eintrittsbarrieren. Wer Midnight Murder Club kauft, kann bis zu fünf Freunde kostenlos einladen! Die Guest Pass Edition ermöglicht es, gemeinsam in privaten oder öffentlichen Matches das Chaos auszuleben – so oft ihr wollt.

Neben bewährten Modi wie Free for All, Thief in the Night, Team Deathmatch und Headhunters bringt der Wildcards-Modus eine völlig neue Dynamik ins Spiel. Spieler setzen Sammelkarten ein, die die Regeln für alle drastisch verändern! Plötzlich explodieren Gegner nach dem Tod, alle rennen mit Supergeschwindigkeit durch das Herrenhaus oder die Waffen beginnen ein Eigenleben zu führen. Wer sich ins Chaos stürzt, kann nach jeder Runde neue Karten sammeln und sein Arsenal erweitern.

What do you think?