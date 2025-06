Midnight Murder Club verlässt den Early Access – Taktik trifft Totenstille

Wenn in einem Spiel nur eine Taschenlampe, ein Revolver und deine Sinne zwischen dir und dem Game Over stehen, weißt du: Hier wird’s ernst – und ziemlich persönlich. Mit Midnight Murder Club bringt Velan Studios einen ungewöhnlichen Multiplayer-Shooter auf PS5 und PC, der bereits im März in den Early Access gestartet war. Nun steht der vollständige Release am 14. August bevor – und damit eine neue Phase für einen Titel, der bewusst gegen den Trend der knallbunten Battle-Royale-Dauerbeschallung geht.

Taktik statt Dauerfeuer

Die Grundidee ist einfach, aber wirkungsvoll: Sechs Spieler betreten eine dunkle Villa – jeder maskiert, jeder bewaffnet, aber niemand mit einem klaren Ziel vor Augen. Nur ein Revolver, eine Taschenlampe und das eigene Gehör dienen als Werkzeuge in einem Spiel, das mehr auf Wahrnehmung und psychologische Reaktionen setzt als auf klassische Shooter-Routinen.

Gerade die Lichtmechanik sorgt für ungewöhnliche Dynamik: Wer sein Licht anschaltet, sieht zwar besser – macht sich aber gleichzeitig sichtbar. Wer in der Dunkelheit lauert, bleibt verborgen – aber auch orientierungslos. Dazu kommt ein vollständiger Proximity-Voice-Chat, der Gespräche, Flüche und Lachanfälle mitten im Gefecht direkt neben dir hörbar macht. Das sorgt für eine Nähe, die viele moderne Multiplayer-Titel durch permanente Hintergrund-Action längst verloren haben.

Wormwood Manor wird zur Waffe

Das Setting ist dabei mehr als nur Kulisse: Die verwinkelte Wormwood Manor wird durch versteckte Fallen, verstreute Waffen und Gadgets zum strategischen Spielfeld. Nachtsichtpillen, Molotowcocktails, Bärenfallen – wer sich umsieht, findet mehr als nur Kugeln. Gleichzeitig ändern sich die Spielmodi regelmäßig: Mal geht es ums reine Überleben, mal um konkrete Missionsziele. Das hält die Matches abwechslungsreich und lädt zu wiederholten Partien mit wechselnden Strategien ein.

Sony übernimmt dabei das Publishing, was dem Titel durchaus zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen dürfte. Auch wenn bislang keine weiteren Inhalte oder PS5-exklusive Features angekündigt wurden, ist die Konsolenveröffentlichung ein klares Zeichen dafür, dass das Projekt mehr als nur ein Early-Access-Experiment war.