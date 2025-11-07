miHoYo wagt den Realismus: Neues Unreal Engine 5-Projekt verlässt den Anime-Stil

Der chinesische Entwickler miHoYo, bekannt für Genshin Impact und Zenless Zone Zero, arbeitet an einem Projekt, das deutlich anders ausfallen dürfte als alles, was das Studio bisher veröffentlicht hat. Statt farbenfroher Anime-Welten will man diesmal auf realistische Grafik setzen, und das Ganze mit der Unreal Engine 5 umsetzen.

Erste Hinweise auf das neue Spiel tauchten im Zuge einer Recruiting-Kampagne auf, die von einem kurzen Teaser begleitet wurde. Darin ist von einem „realistischen Fantasy-Projekt“ die Rede, das nicht nur optisch neue Wege gehen soll. Geplant ist ein Open-World-MMO mit PvP-Elementen, KI-gestütztem Ökosystem und dynamischen NPCs, die auf Spieleraktionen reagieren.

Von Anime zu AAA, ein mutiger Kurswechsel

Wer miHoYo kennt, weiß, dass das Studio seit Jahren auf einen klaren Stil setzt: leuchtende Farben, ausdrucksstarke Charaktere, Anime-Ästhetik. Damit haben sie sich weltweit Millionen Fans gesichert. Doch genau hier liegt die Spannung. Kann ein Studio, das für Stil und Emotion steht, plötzlich realistisch werden, ohne seine Identität zu verlieren?

Technisch ist das Projekt ambitioniert. Die Unreal Engine 5 gilt als Paradebeispiel für moderne Grafik – gleichzeitig aber auch als anspruchsvoll. Titel wie Genshin Impact oder Honkai: Star Rail laufen auf einer eigens entwickelten Engine, die auf Performance und Mobile-Optimierung ausgelegt ist. Der Wechsel auf UE5 könnte also bedeuten, dass miHoYo künftig noch stärker auf PC- und Konsolenmärkte zielt, während der Mobile-Bereich in den Hintergrund rückt.

Zwischen Anspruch und Erwartung

Mit Spielen wie Where Winds Meet oder Project Mugen erlebt der Markt gerade eine klare Tendenz. Free-to-Play wird erwachsen. Weg vom Cartoon-Look, hin zu realistischen Open-World-Erfahrungen mit KI, komplexen Systemen und technischem Anspruch.

Doch für miHoYo ist das ein Balanceakt. Fans verbinden das Studio mit emotionalem Storytelling, charismatischen Figuren und charmantem Stil. Wenn dieser Kern verloren geht, helfen auch die schönsten Texturen wenig. Vielleicht ist das kommende Projekt also nicht nur ein grafischer, sondern auch ein kultureller Stresstest für das Studio selbst.

Was bleibt, ist Neugier: Wird miHoYo zeigen, dass Realismus auch im Free-to-Play-Bereich funktioniert – oder lernen wir bald, dass nicht jede Vision mit der Engine wächst?