Milla Jovovich wird Elusive Target in HITMAN World of Assassination

IO Interactive hat für die HITMAN-Fans erneut eine Überraschung parat. Beim Game Awards-Auftritt des Studios wurde Milla Jovovich als neuestes Elusive Target vorgestellt. Sie verkörpert Lilith Devereux, die ehrgeizige und mysteriöse designierte CEO der Ether Corporation.

Jovovich selbst zeigte sich begeistert von ihrer Rolle: „Lilith ist gefährlich, ehrgeizig und hütet ein dunkles Geheimnis. Ich kann es kaum erwarten, dass die HITMAN-Fans ihre Geschichte aufdecken.“ IO Interactive-CEO Hakan Abrak ergänzt: „Nach der ‚Eminem vs. Slim Shady‘-Mission wollten wir die Community erneut überraschen. Milla bringt eine Intensität, die diese Mission besonders macht.“

Die Mission: Lilith Devereux ins Visier

In der neuen Mission ist Agent 47 beauftragt, Lilith Devereux zu eliminieren. Sie ist die aufstrebende CEO der Ether Corporation, deren Karriere abrupt von mysteriösen Todesfällen ihrer Vorgänger begleitet wurde. Unterstützt vom einflussreichen Gregory Carlisle, führt ihr kometenhafter Aufstieg Agent 47 in das Anwesen der Carlisles in Dartmoor, wo die Handlung ihren dramatischen Höhepunkt findet.

Spieler müssen wie gewohnt strategisch vorgehen. Beobachten, planen, zuschlagen – jeder Schritt kann den Ausgang der Mission verändern. Die Kombination aus hochkarätiger Hollywood-Darstellung und klassischen HITMAN-Gameplay-Mechaniken macht dieses Elusive Target besonders interessant.

Bis zum 31. Dezember läuft außerdem noch die aktuelle Elusive Target-Mission „Eminem vs. Slim Shady“ auf allen Plattformen. Sie diente als Vorgeschmack auf die narrativen Möglichkeiten solcher zeitlich limitierten Events. Mit Jovovichs Lilith-Mission setzt IO Interactive nun erneut auf den Mix aus Popkultur und strategischem Stealth-Spiel.

Für HITMAN-Fans bedeutet das: ein weiteres spannendes Event, das sowohl neue Spieler anspricht als auch Veteranen fordert. Die Mission ist technisch solide umgesetzt, die Figur sticht hervor und die Story liefert genug mysteriöse Fäden, um sie mehrmals zu spielen.

Los geht es im Februar 2026.