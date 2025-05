MindsEye: Action und Adrenalin, neue Gameplay-Serie liefert Antworten

Wenn MindsEye eines kann, dann ist es, uns neugierig zu machen. Der neueste Teaser-Trailer zum Third-Person-Actionspiel des ehemaligen Rockstar-Mitgründers Leslie Benzies und seinem Studio Build A Rocket Boy zeigt, dass hier nicht nur geballert, sondern auch erzählt wird. Zwischen Highspeed-Verfolgungsjagden und deckungsintensiven Feuergefechten entfaltet sich eine Story, die offenbar mehr Mysterien als Antworten liefert – typisch Benzies, könnte man sagen.

Der Protagonist Jacob Diaz kämpft sich in klassischer Third-Person-Manier durch Gegnerwellen, nutzt das Terrain clever aus und wechselt dabei zwischen Shotgun, Pistole und Maschinenpistole. Besonders auffällig: Diaz scheint über Fähigkeiten zu verfügen, die über das übliche Action-Standardrepertoire hinausgehen – etwa durch Wände hindurch Gegner zu orten. Ein Hauch von Sci-Fi liegt also in der Luft, verstärkt durch den Einsatz futuristischer Energiewaffen und dem Kampf gegen eine bedrohlich schwebende Drohne.

Zwischen Kugelhagel und Konversation – Was will Claudia wirklich?

Doch MindsEye ist mehr als nur Action. Der zweite, deutlich ruhigere Teaser lässt die Waffen ruhen und den Worten Raum. In einer angespannten Szene zwischen Jacob und einer mysteriösen Frau namens Claudia stehen weniger Explosionen, sondern Informationen im Fokus – oder vielmehr das Fehlen selbiger. Jacob versucht herauszufinden, wer Claudia wirklich ist und für wen sie arbeitet. Ihre kryptische Antwort wirft allerdings mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Vielleicht genau das, was MindsEye sein möchte: ein Spiel, das dich denken lässt, während du schießt.

Während des Gesprächs bahnt sich eine Verfolgungsjagd an – stilistisch irgendwo zwischen GTA V und Watch Dogs, nur mit einem Schuss Sci-Fi. Die Fahrzeugphysik scheint bewusst arcadig gehalten: Kurven werden rasant genommen, Kollisionen hinterlassen sichtbare Schäden, und wer nicht aufpasst, fährt auch mal einen Fußgänger um. Es ist dieses kontrollierte Chaos, das MindsEye bereits jetzt eine eigene Identität verleiht – trotz der Nähe zu bekannten Genrekollegen.

Was bleibt?

MindsEye wirkt wie eine explosive Mischung aus Third-Person-Shooter, Erzählspiel und Science-Fiction-Abenteuer. Noch lässt sich nicht sagen, wie stark die Narrative im finalen Spiel wirklich greift – aber dass Build A Rocket Boy das Erzählen ebenso ernst nimmt wie das Schießen, dürfte jetzt klar sein. Bleibt nur eine Frage: Wer ist Claudia – und warum wirkt es, als wüsste sie mehr über Diaz, als sie zugibt?

MindsEye erscheint am 10. Juni 2025.