MindsEye: Alex Hernandez gibt Karriere nach desaströsem Launch auf

MindsEye-Launch enttäuscht Fans und Kritiker. Schauspieler Alex Hernandez erzählt, wie die Reaktionen ihn und seine Arbeit beeinflussen – ein Einblick hinter die Kulissen.

mindseye

Der Start von MindsEye verlief alles andere als glatt. Das Actionspiel von Build a Rocket Boy, auf das viele Spieler gespannt warteten, wurde von Kritikern und Fans eher verhalten aufgenommen. Für Alex Hernandez, der im Spiel den Protagonisten Jacob Diaz verkörpert, war das eine harte Erfahrung. Im Gespräch mit FRVR spricht er offen darüber, wie es ist, die eigene Arbeit in dieser Form bewertet zu sehen, und welche Folgen das für seine Karriere haben könnte.

Der Preis, das Gesicht auf der Box zu sein

Hernandez beschreibt, wie es ist, zwei Jahre und mehr in ein Projekt zu stecken, das einem persönlich sehr am Herzen liegt, und dann mit der öffentlichen Reaktion konfrontiert zu werden. „Es ist schwer, an etwas zu arbeiten, auf das man stolz ist, und dann zu sehen, dass die Reaktionen negativ ausfallen“, sagt er. Für ihn ist besonders schwierig, dass die Spieler sein Gesicht mit allen Mängeln des Spiels verbinden, ein Problem, das er schon bei Mafia 3 erlebt hat.

Gamers sind ein einzigartiges Publikum“, erklärt Hernandez. Die Leidenschaft für Spiele sei groß, gleichzeitig fühle sich das Internet anonym genug an, um extreme, oft verletzende Kommentare zu äußern. Aussagen, die man niemandem ins Gesicht sagen würde, landen online – ein Fakt, mit dem Hernandez umgehen muss.

Stolz auf die eigene Arbeit

Dennoch ist nicht alles negativ. Hernandez sieht es als Privileg, auf dem Cover eines großen Spiels zu stehen – ein Traum aus Kindertagen, der für ihn Realität wurde. „Ich habe zwei Boxen zu Hause mit meinem Gesicht drauf. Ich habe es zweimal geschafft, in Videospielen zu arbeiten, etwas, das ich mir als 13-Jähriger gewünscht habe“, sagt er. Trotz des enttäuschenden Launches bleibt seine Leidenschaft für die Branche ungebrochen.

Für Hernandez ist der Schlüssel, sich nicht in der Enttäuschung zu verlieren, sondern daraus zu lernen. Die Erfahrung zeigt ihm, wie eng Emotionen und Spiele miteinander verknüpft sind, und dass der Job, so anspruchsvoll er auch sein mag, immer noch ein Privileg bleibt.

MindsEye hat beim Launch enttäuscht, aber Hernandez’ Erfahrung zeigt, dass hinter jedem Spiel echte Menschen stehen. Kritik trifft sie persönlich, doch für den Schauspieler bleibt die Freude an der Arbeit und an der Branche ungebrochen. Ein ehrlicher Einblick in die Schattenseiten eines Spieletitels, und ein Reminder, dass das Gesicht auf der Box nicht für alles verantwortlich gemacht werden kann.

Für MindsEye ist aktuell der Patch #4 verfügbar, mit dem die Performance erheblich zugelegt hat.

