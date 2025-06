MindsEye bereits im Umlauf – Entwickler gibt Day-One-Patch-Warnung raus

Nur wenige Tage vor dem offiziellen Launch am 10. Juni 2025 ist MindsEye – das ambitionierte Actionprojekt von Build a Rocket Boy – bereits in Umlauf geraten. Wie seit Jahrzehnten bei physischen Spielen üblich, wurden auch diesmal einige Exemplare vorzeitig ausgeliefert. Damit ist das Spiel technisch gesehen schon jetzt für erste Käufer spielbar, auch wenn das Studio selbst ausdrücklich vor einem Spielstart ohne Day-One-Patch warnt.

Frühe Verkäufe und erste Eindrücke – ganz ohne Embargo

User Berichten unter anderem auf X von ihren ersten Eindrücken. Darunter der Nutzer @MrHazel88, der sich nach eigenen Angaben eine frühe Disc-Version sichern konnte. Gameplay-Clips und erste Eindrücke machen nun die Runde – zumindest in Teilen, denn viele bemühen sich offenbar, auf Spoiler zu verzichten. Da es sich um private Käufer handelt, sind diese an keine Presse- oder Creator-Vereinbarungen gebunden. Das bedeutet: Was jetzt auftaucht, kann auch Bestand haben – ob das dem Spiel guttut, ist eine andere Frage.

Build a Rocket Boy hat inzwischen auf die verfrühte Auslieferung reagiert. In einem öffentlichen Statement bittet das Studio die Community darum, Spoiler zurückzuhalten. Gleichzeitig weist man darauf hin, dass das Spiel ein großes Day-One-Update erhalten wird, das laut Entwicklerteam „wichtige Verbesserungen“ enthält – darunter auch Anpassungen, die „sicherstellen, dass sich MindsEye wie geplant spielt und alle Charaktere optimal dargestellt werden“.

Unruhe im Studio – Führungskräfte verlassen kurz vor Release das Projekt

Was diesen ungewöhnlichen Frühstart begleitet, ist eine gewisse Unruhe hinter den Kulissen: Wie erst kürzlich bekannt wurde, haben sowohl Finanzchef Riley Graebner als auch Chefjustiziar Paul Bland das Studio nur eine Woche vor dem geplanten Release verlassen. Offizielle Gründe wurden nicht genannt. Beide waren mehrere Jahre Teil des Führungsteams. In Kombination mit weniger euphorischen Preview-Berichten ergibt sich ein etwas unrundes Bild – auch wenn dies nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf die Qualität des Spiels zulässt.

Build a Rocket Boy verspricht unterdessen ein umfangreiches Spielerlebnis: Neben einer Singleplayer-Kampagne steht vor allem ein flexibles System zur Spiel-Erstellung im Fokus, das regelmäßig neue Inhalte liefern soll. Wie gut das alles tatsächlich funktioniert, wird sich wohl erst zeigen, wenn das Spiel in breiterer Masse ankommt – und der Day-One-Patch installiert ist.

Beim anstehenden IOI Showcase am Freitag dürfte es weitere Einblicke geben, bevor MindsEye dann am Dienstag offiziell für PS5, Xbox Series und PC erscheint.