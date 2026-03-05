MindsEye: Build a Rocket Boy beschwört Sabotage-Phantome

Build a Rocket Boy entlässt erneut Personal, während Studiochef Mark Gerhard die Schuld für das MindsEye-Debakel bei mysteriösen Saboteuren sucht. Der einstige Hoffnungsträger von Ex-Rockstar-Produzent Leslie Benzies versinkt nach dem technischen Totalschaden des Vorjahres im Chaos.

Das Debütprojekt MindsEye sollte 2025 die Gaming-Welt erschüttern. Stattdessen lieferte das Studio von Leslie Benzies ein technisches Wrack ab, das unter Game-Breaking-Bugs und einer vollkommen instabilen Engine litt. Die Quittung folgt jetzt. Mark Gerhard bestätigte auf LinkedIn eine weitere massive Entlassungswelle. Er nennt es eine „zutiefst schmerzhafte Entscheidung“.

Die Dolchstoßlegende der Chefetage

Anstatt die mangelhafte Qualitätssicherung oder strukturelle Designfehler anzugehen, flüchtet sich die Führung in Verschwörungstheorien. Gerhard spricht erneut offen von „organisierter Spionage“ und „korporativer Sabotage“. Er behauptet, externe Partner und Rechtsberater hätten „erdrückende Beweise“ für kriminelle Aktivitäten rund um den Launch gefunden. Belege bleibt er schuldig.

Ehemalige Mitarbeiter zeichnen ein deutlich simpleres Bild der Katastrophe. Während Benzies sich in eine temporäre Auszeit verabschiedet hat, berichten Insider von Management-Fehlern auf höchster Ebene. Berichte legen nahe, dass Gerhard und Benzies Warnungen des Entwicklerteams schlicht ignoriert haben. Das ist die gängige Form der Sabotage in dieser Branche. Chefs ruinieren Projekte und die Basis zahlt den Preis.

Ein Studio am Abgrund?

Den Spielern bleibt von MindsEye nur die Erinnerung an ein unfertiges Produkt mit schlechter Performance. Das hat sich mit den jüngsten Updates allerdings geändert. MindsEye läuft inzwischen stabil und viele Fehler wurden behoben. Zwar kann es nicht mit den ganz Großen mithalten, aber es macht durchaus Spaß und ist ein gutes Warm-up für GTA 6. Aktuelle Eindrücke liefert unser Special.

Ob die angekündigten juristischen Schritte wegen „Spionage“ jemals Früchte tragen, ist zweifelhaft. Aktuell sieht es eher danach aus, als würde hier ein ambitioniertes Projekt an der eigenen Hybris ersticken. Build a Rocket Boy muss jetzt beweisen, dass sie mehr können als nur Ausreden zu formulieren.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr MindsEye nach Update 7 noch mal eine Chance gegeben oder ist das Vertrauen endgültig verspielt? Schreibt es uns in die Kommentare!