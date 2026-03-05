Latest

MindsEye: Build a Rocket Boy beschwört Sabotage-Phantome

Nach dem MindsEye-Desaster entlässt Build a Rocket Boy erneut Mitarbeiter. Studio behauptet Sabotage – Ex-Mitarbeiter kritisieren jedoch das Management.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Als Inhaber und Managing Director von PlayFront.de prägt Mark Tomson die Vision einer unabhängigen Berichterstattung über die Welt von PlayStation. Sein journalistischer Schwerpunkt liegt auf technischen...
Follow:
Ein Kommentar
Mindseye Update 5

Build a Rocket Boy entlässt erneut Personal, während Studiochef Mark Gerhard die Schuld für das MindsEye-Debakel bei mysteriösen Saboteuren sucht. Der einstige Hoffnungsträger von Ex-Rockstar-Produzent Leslie Benzies versinkt nach dem technischen Totalschaden des Vorjahres im Chaos.

Das Debütprojekt MindsEye sollte 2025 die Gaming-Welt erschüttern. Stattdessen lieferte das Studio von Leslie Benzies ein technisches Wrack ab, das unter Game-Breaking-Bugs und einer vollkommen instabilen Engine litt. Die Quittung folgt jetzt. Mark Gerhard bestätigte auf LinkedIn eine weitere massive Entlassungswelle. Er nennt es eine „zutiefst schmerzhafte Entscheidung“.

Die Dolchstoßlegende der Chefetage

Anstatt die mangelhafte Qualitätssicherung oder strukturelle Designfehler anzugehen, flüchtet sich die Führung in Verschwörungstheorien. Gerhard spricht erneut offen von „organisierter Spionage“ und „korporativer Sabotage“. Er behauptet, externe Partner und Rechtsberater hätten „erdrückende Beweise“ für kriminelle Aktivitäten rund um den Launch gefunden. Belege bleibt er schuldig.

Ehemalige Mitarbeiter zeichnen ein deutlich simpleres Bild der Katastrophe. Während Benzies sich in eine temporäre Auszeit verabschiedet hat, berichten Insider von Management-Fehlern auf höchster Ebene. Berichte legen nahe, dass Gerhard und Benzies Warnungen des Entwicklerteams schlicht ignoriert haben. Das ist die gängige Form der Sabotage in dieser Branche. Chefs ruinieren Projekte und die Basis zahlt den Preis.

Ein Studio am Abgrund?

Den Spielern bleibt von MindsEye nur die Erinnerung an ein unfertiges Produkt mit schlechter Performance. Das hat sich mit den jüngsten Updates allerdings geändert. MindsEye läuft inzwischen stabil und viele Fehler wurden behoben. Zwar kann es nicht mit den ganz Großen mithalten, aber es macht durchaus Spaß und ist ein gutes Warm-up für GTA 6. Aktuelle Eindrücke liefert unser Special.

Das könnte dich auch interessieren

Mindseye Revisted
MindsEye Revisited – Vom Sorgenkind zum Sci-Fi-Geheimtipp?
mindseye
MindsEye: Update 7 soll endlich Ordnung ins Chaos bringen
Epstein Files
Epstein Files erreichen die Gamingwelt: Schwere Vorwürfe gegen Branchen-Persönlichkeit

Ob die angekündigten juristischen Schritte wegen „Spionage“ jemals Früchte tragen, ist zweifelhaft. Aktuell sieht es eher danach aus, als würde hier ein ambitioniertes Projekt an der eigenen Hybris ersticken. Build a Rocket Boy muss jetzt beweisen, dass sie mehr können als nur Ausreden zu formulieren.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr MindsEye nach Update 7 noch mal eine Chance gegeben oder ist das Vertrauen endgültig verspielt? Schreibt es uns in die Kommentare!

Anzeige

Resident Evil Requiem PPC Banners 1200x628 DE
TAGGED:
SOURCES:Build a Rocketboy
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
1 Kommentar
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Crydog
35 Minuten zuvor

Ganz klar die gamer sind schuld was den sonst

0
Antworten

Anzeige

Resident Evil Requiem PPC Banners 1080 DE

Read more ...

1
0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x