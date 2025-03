MindsEye – Der Countdown läuft -Release im Juni bestätigt

Der aufregende Thriller MindsEye, entwickelt von Build A Rocket Boy und IOI Partners, verspricht ein wahres Meisterwerk des Action-Adventure-Genres zu werden. Am 10. Juni 2025 ist es soweit: Das Spiel wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen, und Fans können nun ihre Vorbestellungen tätigen. Doch was erwartet die Spieler in dieser futuristischen Welt voller Technologie und Geheimnisse?

Redrock City: Eine futuristische Metropole zwischen Mensch und Maschine

Der brandneue Story-Trailer mit dem Titel „Welcome to Redrock“ gewährt einen faszinierenden Einblick in die Welt von MindsEye. Die Geschichte spielt in Redrock City, einer futuristischen Wüstenmetropole, in der Technologie die treibende Kraft hinter allem ist. In dieser Stadt, die wie ein lebendes Experiment zur Verschmelzung von Mensch und Maschine wirkt, scheint es kein Entkommen vor der omnipräsenten Technologie zu geben. Haushaltsroboter erledigen die meisten Tätigkeiten, während Algorithmen alle Geräte miteinander verknüpfen und alles überwachen.

Im Zentrum dieser Welt stehen faszinierende Charaktere, die tief in die komplexe Story verwoben sind. Marco Silva, ein exzentrisches Tech-Genie und Gründer von Silva Industries, hat sich zum Ziel gesetzt, die menschliche Evolution zu beeinflussen. Doch nicht nur er stellt sich den Grenzen der Menschlichkeit: Shiva Vega, die ehrgeizige Bürgermeisterin von Redrock, strebt danach, die Stadt zur sichersten der Welt zu machen – koste es, was es wolle. Ihre Vision einer besseren Zukunft bedeutet mehr Kontrolle über die Bürger, was zu einem explosiven Konflikt zwischen Big Tech und Regierung führt.

Doch das Spiel ist nicht nur von politischen Intrigen geprägt. Der wahre Fokus liegt auf Jacob Diaz, dem Protagonisten, der auf der Suche nach der Wahrheit über seine eigene Vergangenheit ist. Dieser persönliche Konflikt wird von den politischen Spannungen um ihn herum immer weiter angeheizt und wird zu einer treibenden Kraft, die das Spielgeschehen maßgeblich beeinflusst. In MindsEye ist nichts, wie es scheint – jeder Schritt könnte der letzte sein.

Leslie Benzies, der Game Director von MindsEye, fasst es treffend zusammen: „Wir können es kaum erwarten, die Spieler in die Welt von MindsEye eintauchen zu lassen, in der Technologie und Ambition aufeinanderprallen und die logischen Konsequenzen entstehen.“ Die komplexe Story, kombiniert mit innovativem Gameplay, verspricht ein einzigartiges Erlebnis, das sowohl in seiner Handlung als auch in seiner Spielmechanik neue Maßstäbe setzen wird.

MindsEye Vorbestellungen sind ab sofort möglich

Exklusive Vorbesteller-Inhalte und Bonusmissionen

Die Vorbestellungen für die digitale und physische Edition von MindsEye sind bereits eröffnet. Wer sich für die Deluxe Edition entscheidet, erhält neben dem Spiel auch exklusive Inhalte wie den „Premium Pass“, die „Thorn & Kepler Yellowjacket-Waffe“, das „Future“ Jacob Skin für die Weste, den „Future“ Silva Sedan-Auto-Skin und den „Future“ DC2 Companion-Dronen-Skin. Für Retail-Käufer gibt es zudem den exklusiven Sedan-Skin „Stealth“. Wer also sicherstellen möchte, dass er die besten Extras erhält, sollte nicht zögern und sich jetzt die Deluxe Edition sichern.

Ferner verspricht MindsEye nicht nur eine fesselnde Story, sondern auch regelmäßige Bonusmissionen. Diese Missionen werden in ARCADIA entwickelt, einem Bau- und Distributions-Tool von Build A Rocket Boy, mit dem rasch neue AAA-Inhalte erstellt werden können. So dürfen sich die Spieler auf einen konstanten Strom neuer Inhalte freuen, der das Gameplay frisch und abwechslungsreich hält.

Mit MindsEye wird ein Spiel auf den Markt kommen, das nicht nur durch seine tiefgründige Story, sondern auch durch seine innovative Technologie und Gameplay-Elemente glänzen wird. Fans des Thrillers und der Science-Fiction sollten sich dieses Meisterwerk auf keinen Fall entgehen lassen.