MindsEye: Der kostenlose Einstieg ist da, und er lohnt sich

MindsEye galt im Sommer 2025 als einer dieser Fälle, bei denen man nach den ersten Minuten spürte: Das wird unangenehm. Technische Probleme, fehlende Features, ein Launch, der eher an Cyberpunk 2077 im Early-Burnout-Modus erinnerte.

Ein halbes Jahr später wirkt das Spiel wie ein Projekt, das seine zweite Chance zumindest ernst nimmt. Und jetzt gibt’s den nächsten Schritt: ein komplett kostenloses MindsEye Free Starter Pack im PlayStation Store mit einer kampagnenrelevanten Mission und Arcadia-Content zum Austesten.

Wer reinschnuppern will, braucht also nur Zeit und Festplattenspeicher, nicht mehr den Geldbeutel.

Die Story von MindsEye

Man kann viel über MindsEye sagen, aber uninteressant ist es nicht. Die Grundidee eines futuristischen Thriller-Szenarios funktioniert erstaunlich gut, sobald man über die Launch-Baustellen hinweg ist. Charaktere, Inszenierung, die Mischung aus Verfolgungsjagden, Nahkampfmomenten und filmreifer Präsentation – wenn das Spiel dich packt, dann wegen dieser Linie.

Das neue Free-Starter-Pack führt direkt durch die „Robin Hood“-Mission, eine kompakte, actionlastige Einführung, die zeigt, wie viel Potenzial hier eigentlich steckt. Kein Open World–Ablenkungsfeuerwerk, sondern eine fokussierte Mission mit klarer Richtung. Genau das macht MindsEye gut.

Performance ist inzwischen überraschend solide

Ein Punkt, der oft untergeht: MindsEye läuft inzwischen wirklich ordentlich. Update #5 brachte Stabilitätsverbesserungen, bessere Animationen und spürbar sauberere Encounter. Die Bildrate hält, die KI reagiert nachvollziehbarer, und die technische Grundhygiene ist endlich auf dem Niveau, das man zum Launch erwartet hätte.

Heißt das, das Spiel ist komplett rehabilitiert? Nein, dafür ist der Weg noch lang. Aber man kann es endlich spielen, ohne dass der PC oder die Konsole um Hilfe schreit. Und das sollte man erwähnen.

Solltest du MindsEye ausprobieren?

Kurz gesagt: Ja, wenn du neugierig bist. Der kostenlose Einstieg ist fair, zeigt die stärksten Seiten des Spiels und lässt dich unverbindlich testen, ob du mit seiner Mischung aus interaktivem Film und Third-Person-Action warm wirst. Und wer glaubt, dass wir hier vielleicht den nächsten Cyberpunk 2077-Fall sehen, kann aktuell sogar 50 % sparen, sofern man die Vollversion kaufen möchte.

Ich würde sagen: Mach dir selbst ein Bild. MindsEye ist noch kein Must-Play, aber auf einem überraschend guten Weg.