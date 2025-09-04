MindsEye-Desaster: IOI-Chef spricht Klartext über gescheiterten Launch

Wenn ein Spiel schon am ersten Tag mehr Rückerstattungen als Applaus einsammelt, ist das Urteil gesprochen. MindsEye, das Debüt von Build a Rocket Boy, hat genau das geschafft, und sich damit direkt ins Negativ-Rampenlicht katapultiert.

Von der Vision zum Bauchklatscher

Ursprünglich klang alles nach einem Traumprojekt: Ex-GTA-Mastermind Leslie Benzies, ein storylastiges Action-Adventure mit Sci-Fi-Anstrich und die Aussicht, mit IOI Partners einen Publisher im Rücken zu haben, der sonst nur für Hitman oder das kommende 007 First Light steht.

Doch statt Innovation gab es Abstürze, verbuggte KI und Performance wie von gestern. Das Resultat: Kritiker zerlegten MindsEye, Spieler gaben das Spiel zurück, und bei BARB folgten interne Entlassungen. Ein Lehrstück dafür, wie ambitionierte Ideen ohne solides Fundament krachend scheitern. Auch in unserem Test musste wir schon zwei Augen zudrücken, um dem Spiel etwas Positives abzugewinnen.

IOI hält sich bedeckt

IOI-Chef Hakan Abrak hat sich nun erstmals zu der Sache geäußert, und klingt so ehrlich, wie man es von einem Publisher selten hört: „Das war schon hart, oder? Nicht das, was wir uns erhofft hatten.“ Zwischen den Zeilen: Auch für IOI war das ein Imageschaden.

Abrak lobt zwar weiter das Potenzial von Build a Rocket Boy, vermeidet aber jede feste Zusage. Klar ist nur: IOI wird die eigenen Spiele wie 007 First Light selbst veröffentlichen. Ob IOI Partners nach MindsEye noch einmal externes Risiko eingeht, ist dagegen völlig offen.

Build a Rocket Boy selbst verspricht eine Patch-Offensive und beschwört die eigene Zukunft. Intern versucht Benzies das Team mit Durchhalteparolen auf Linie zu bringen, angeblich sprach er sogar von „Saboteuren“, die das Studio geschwächt hätten. Ob man damit Spieler zurückgewinnt? Eher nicht. Ohne spielbare Qualität bleibt das alles Rhetorik.

MindsEye zeigt brutal, dass große Namen und hochtrabende Ankündigungen allein nichts wert sind. BARB muss jetzt beweisen, dass es mehr kann als Schlagzeilen über Pleiten. Und IOI? Die werden sich zweimal überlegen, ob sie ihre Marke noch einmal mit einem Projekt verknüpfen, das mehr Baustelle als Spiel ist.