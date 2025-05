MindsEye: Die Zukunft des Spiels liegt im innovativen Creation-System

MindsEye ist nicht einfach nur ein Spiel – es ist ein Versprechen. Ein Versprechen an alle, die nicht nur zocken, sondern gestalten wollen. Im Herzen des neuen Open-World-Titels von Build A Rocket Boy schlägt ein kreativer Puls: das Game Creation System. Dieses Tool ist weit mehr als ein Baukasten – es ist ein Zugang zur Spielentwicklung in ihrer reinsten Form. Jeder Spieler wird hier zum Regisseur, Leveldesigner und Erzähler zugleich.

Statt sich mit vorgefertigten Missionen zufriedenzugeben, öffnet MindsEye ein Tor zu unbegrenzten Möglichkeiten. Dank des intuitiven Interfaces können selbst Neulinge in wenigen Minuten eigene Szenarien entwerfen – ganz ohne Coding-Wissen oder komplizierte Menüs. Und das Beste: Alle Assets des Hauptspiels stehen zur Verfügung. Ob Verfolgungsjagden durch die neonbeleuchteten Straßenschluchten von Redrock oder geheime Infiltrationen in verregneten Industrieanlagen – das, was zählt, ist allein die Idee.

Von der Community – für die Community

Was MindsEye wirklich besonders macht, ist jedoch nicht nur die kreative Freiheit, sondern auch die Konsequenz, mit der Build A Rocket Boy sie in den Mittelpunkt stellt. Das Studio nutzt das Game Creation System nämlich selbst, um jeden Monat neue Premium-Inhalte zu veröffentlichen – darunter frische Missionen, neue Herausforderungen und sogar zusätzliche Assets. Das heißt: MindsEye bleibt nicht stehen. Es wächst und dürfte die bislang kritisierte und überschaubare Story-Kampagne von 15 Stunden kompensieren.

Die Vision von Leslie Benzies und seinem Team ist klar: MindsEye soll kein kurzlebiger Blockbuster sein, sondern ein dynamisches Universum, das sich ständig weiterentwickelt – getragen von seinen Spielern. Ähnlich wie einst LittleBigPlanet oder Dreams, aber mit der Power eines vollwertigen AAA-Spiels.

In einer Welt voller austauschbarer Open-World-Erlebnisse setzt MindsEye einen mutigen Kontrapunkt. Es gibt dir nicht nur ein Spiel in die Hand – es gibt dir das Werkzeug, dein eigenes zu erschaffen. Und das ist vielleicht die aufregendste Spielmechanik der kommenden Jahre.

MindsEye erscheint am 10. Juni für PS5, Xbox Series X|S und PC.