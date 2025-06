MindsEye – Droht ein Verkaufsstopp? Sony untersucht den Vorfall!

Eigentlich hätte MindsEye der große Überraschungshit werden können. Stattdessen reiht sich der Titel aktuell in eine länger werdende Liste von Spielen ein, die technisch zum Launch kaum vermittelbar sind. Und ja – die Vergleiche mit Cyberpunk 2077 sind nicht aus der Luft gegriffen. Auch dort wurde viel versprochen, wenig gehalten und am Ende musste Sony den Titel zeitweise komplett aus dem Store nehmen.

Auffällig ist schon der Start: Kaum ein Fachmagazin hatte vorab Zugang zu einem Review-Build, auch wir erhielten trotz mehrmaliger Anfragen keine Testversion. Die letzte Rückmeldung: „Sieht schlecht aus.“ Offizielle Begründungen gibt es nicht.

Wo ist der versprochene Day-One-Patch?

Ein Reddit-Post eines Entwicklers hatte kürzlich die Hoffnung geschürt: Der Day-One-Patch solle laut Aussage „letzte wichtige Gameplay-Verbesserungen, visuelle Verbesserungen, Stabilitätsverbesserungen und Leistungsoptimierungen“ enthalten. Auf der PS5 sei dieser rund 8 GB groß, auf der Xbox sogar 45 GB.

Nur: Auf den Konsolen ist davon bislang nichts zu sehen. Sowohl PS5- als auch Xbox-Versionen von MindsEye befinden sich laut mehreren Nutzerberichten weiterhin in Version 1.003 – dieselbe Fassung, die bereits auf der Disc ausgeliefert wurde. Auf PS5 liegt die Installationsgröße bei 36,06 GB. Ein Nutzer fragt auf Reddit: „Bit small, nah? Does anybody know if the day one patch is out yet?“ Die Antwort kennt offenbar niemand.

Ein Community Manager kündigte zwar inzwischen einen ersten Hotfix an, dieser betrifft aber in erster Linie die PC-Version. Für PS5 und Xbox gibt es aktuell keine konkreten Informationen oder Timelines. In sozialen Netzwerken häufen sich derweil die verwunderten und frustrierten Kommentare. Den Ausführlichen Beitrag dazu findet ihr noch einmal hier.

Refunds und Sonys Reaktion: Eine Premiere mit Déjà-vu-Gefühl

Inzwischen melden erste Nutzer erfolgreiche Refunds über den PlayStation-Support – und das völlig problemlos. In einem Fall erklärte der Support sogar, man sei „aware of this game’s optimisation and are investigating the situation“. Laut dem betroffenen Nutzer sei das bislang nur ein einziges Mal vorgekommen – bei Cyberpunk 2077, das damals und im Anschluss für ein halbes Jahr aus dem PSN verschwand.

Sony selbst hat sich bislang nicht offiziell geäußert. Sollte jedoch tatsächlich ein Verkaufsstopp erfolgen, wäre das ein Novum – seit Cyberpunk 2077 hat kein Spiel mehr für solche Maßnahmen gesorgt. Und das allein sollte zu denken geben.

