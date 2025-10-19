MindsEye – Gelingt das Cyberpunk-Comeback oder ist der Schaden zu groß?

Cyberpunk 2077 hat’s vorgemacht: Vom Debakel zum Erfolg. MindsEye wollte genau das Gleiche schaffen, doch laut ehemaligen Entwicklern ist der Zug längst abgefahren. Eine Zusammenfassung der BBC liefert ein katastrophales Bild.

Als Build A Rocket Boy, das Studio um Ex-Rockstar-Chef Leslie Benzies, MindsEye veröffentlichte, schien alles angerichtet für den nächsten großen Wurf: ehemalige GTA-Entwickler, futuristisches Setting, ehrgeizige Technik. Doch statt Applaus gab’s Hohn und Spott. Der Launch war eine Katastrophe – unfertige Systeme, kaputte Missionen, Performance-Probleme auf allen Plattformen. Das Spiel wurde schnell zum Synonym für überzogene Ambitionen und schlechte Führung.

300 Entlassungen – und ein zerstörtes Vertrauen

Der BBC-Bericht bringt nun Licht ins Dunkel. Ehemalige Mitarbeitende berichten von Crunch, chaotischer Leitung und kreativen Konflikten zwischen Entwicklern und Management. Nach dem Debakel folgte der Kahlschlag: Rund 300 Angestellte mussten gehen, laut Insidern das Todesurteil für das Projekt.

Während Studio-CEO Benzies öffentlich von „Sabotage“ sprach und versprach, MindsEye irgendwann neu zu veröffentlichen, halten Ex-Mitarbeiter das für illusorisch. Das Vertrauen sei zerstört, die Kernteams zerschlagen, die Infrastruktur zu instabil für einen echten Reboot.

Ein zweites Cyberpunk 2077? Eher nicht

Der Vergleich mit Cyberpunk 2077 liegt nahe – aber hinkt. CD Projekt RED hatte nach dem Fehlstart ein stabiles Fundament, ein eingespieltes Team und die nötigen Ressourcen. Build A Rocket Boy dagegen steht nach dem Flop personell und finanziell am Abgrund. Die Hoffnung auf ein „Comeback of the Year“ klingt romantisch, ist aber kaum realistisch, wenn laut Insidern nicht einmal mehr eine klare Vision existiert.

MindsEye war ein Spiel mit Potenzial, aber kein Projekt mit Plan. Was als ambitioniertes Debüt gedacht war, endete als Mahnung: Größe allein reicht nicht. Ohne Struktur, Vertrauen und klare Führung wird kein Studio ein Cyberpunk-Comeback erleben. Vielleicht ist das größte Learning von MindsEye, dass nicht jedes Scheitern eine zweite Chance verdient.