Latest

MindsEye – Gelingt das Cyberpunk-Comeback oder ist der Schaden zu groß?

Nach dem katastrophalen Launch von MindsEye glauben Ex-Entwickler nicht mehr an ein Comeback. Der Schaden durch Entlassungen sei irreparabel.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Follow:
Keine Kommentare
mindseye

Cyberpunk 2077 hat’s vorgemacht: Vom Debakel zum Erfolg. MindsEye wollte genau das Gleiche schaffen, doch laut ehemaligen Entwicklern ist der Zug längst abgefahren. Eine Zusammenfassung der BBC liefert ein katastrophales Bild.

Als Build A Rocket Boy, das Studio um Ex-Rockstar-Chef Leslie Benzies, MindsEye veröffentlichte, schien alles angerichtet für den nächsten großen Wurf: ehemalige GTA-Entwickler, futuristisches Setting, ehrgeizige Technik. Doch statt Applaus gab’s Hohn und Spott. Der Launch war eine Katastrophe – unfertige Systeme, kaputte Missionen, Performance-Probleme auf allen Plattformen. Das Spiel wurde schnell zum Synonym für überzogene Ambitionen und schlechte Führung.

300 Entlassungen – und ein zerstörtes Vertrauen

Der BBC-Bericht bringt nun Licht ins Dunkel. Ehemalige Mitarbeitende berichten von Crunch, chaotischer Leitung und kreativen Konflikten zwischen Entwicklern und Management. Nach dem Debakel folgte der Kahlschlag: Rund 300 Angestellte mussten gehen, laut Insidern das Todesurteil für das Projekt.

Während Studio-CEO Benzies öffentlich von „Sabotage“ sprach und versprach, MindsEye irgendwann neu zu veröffentlichen, halten Ex-Mitarbeiter das für illusorisch. Das Vertrauen sei zerstört, die Kernteams zerschlagen, die Infrastruktur zu instabil für einen echten Reboot.

Ein zweites Cyberpunk 2077? Eher nicht

Der Vergleich mit Cyberpunk 2077 liegt nahe – aber hinkt. CD Projekt RED hatte nach dem Fehlstart ein stabiles Fundament, ein eingespieltes Team und die nötigen Ressourcen. Build A Rocket Boy dagegen steht nach dem Flop personell und finanziell am Abgrund. Die Hoffnung auf ein „Comeback of the Year“ klingt romantisch, ist aber kaum realistisch, wenn laut Insidern nicht einmal mehr eine klare Vision existiert.

More Read

mindseye
MindsEye-Desaster: Entwickler prangern Crunch und chaotische Entlassungen an
mindseye creation suite
MindsEye Update 4.1 bringt neue Missionen, aber lohnt sich das überhaupt?
mindseye
MindsEye: Alex Hernandez sah Karriere nach desaströsem Launch am Ende

MindsEye war ein Spiel mit Potenzial, aber kein Projekt mit Plan. Was als ambitioniertes Debüt gedacht war, endete als Mahnung: Größe allein reicht nicht. Ohne Struktur, Vertrauen und klare Führung wird kein Studio ein Cyberpunk-Comeback erleben. Vielleicht ist das größte Learning von MindsEye, dass nicht jedes Scheitern eine zweite Chance verdient.

TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x