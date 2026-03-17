MindsEye: Hitman-DLC & Crossover offiziell gestrichen

Die Publishing-Partnerschaft zwischen IOI Partners und Build A Rocket Boy ist sei dem 16. März 2026 offiziell Geschichte – und mit ihr das heiß erwartete Hitman-Crossover in „MindsEye“. Während Build A Rocket Boy das Ruder nun allein übernimmt, müssen wir den Traum vom Auftragsmörder im neuen Action-Blockbuster begraben.

Es klang nach der perfekten Synergie: Die Stealth-Expertise von IO Interactive trifft auf die ambitionierte Vision von Leslie Benzies’ neuem Studio. Doch die Realität der Branche hat uns eingeholt. Mit dem Ende der Zusammenarbeit zwischen IOI Partners und Build A Rocket Boy ist das im Juni 2025 angekündigte Hitman-Event offiziell eingestampft.

Dass die Mission, die Agent 47 direkt in die Welt von „MindsEye“ integriert hätte, jetzt komplett wegfällt, ist ein herber Schlag für alle, die auf eine spielerische Brücke zwischen diesen Welten gehofft hatten. Ein harter Cut für die Fans, der zeigt, wie fragil solche Kooperationen sein können.

Build A Rocket Boy geht den Solo-Weg

Künftig übernimmt Build A Rocket Boy die alleinige Verantwortung für das Publishing von „MindsEye“. Das Studio betont zwar, dass dieser Schritt die Kontinuität für die Community sichern soll, doch der Wegfall des Hitman-DLCs hinterlässt eine Lücke im Content-Plan.

Technisch bedeutet das, dass Build A Rocket Boy nun sämtliche Hebel selbst in der Hand hält, vom Marketing bis zum Server-Backend. Für uns Spieler stellt sich die Frage, ob das Studio die entstandene Lücke durch eigene Inhalte füllen kann, ohne auf die Zugkraft etablierter Marken wie Hitman zu setzen. Ein mutiger Schritt in die Unabhängigkeit, der jetzt liefern muss.

Die Community verliert hier mehr als nur einen Bonus-Inhalt. Das Crossover war ein Versprechen für eine verzahnte Gaming-Welt, in der bekannte Mechaniken – wie das lautlose Ausschalten von Zielen oder die ikonische Agenten-Atmosphäre – in einem neuen technologischen Grundgerüst stattfinden sollten.

Dass Build A Rocket Boy für die Zukunft andere Partnerschaften in Aussicht stellt, vertröstet im Moment nur wenig. Die Erwartungshaltung verschiebt sich nun weg vom Marken-Mix hin zur reinen Qualität des Basisspiels. „MindsEye“ muss jetzt aus eigener Kraft beweisen, dass es die Vorschusslorbeeren auch ohne Schützenhilfe vom berühmtesten Glatzkopf der Gaming-Geschichte verdient hat.

Glaubt ihr, MindsEye kann den Verlust der Hitman-Marke durch eigene starke Inhalte wettmachen, oder war das Crossover für euch der Hauptgrund, das Projekt zu verfolgen?