MindsEye: Holpriger Start, aber das Studio zeigt Haltung und veröffentlicht offizielles Statement

MindsEye hätte ein Hoffnungsträger sein können. Ein neues Studio, ambitioniertes Konzept, vielversprechende Trailer. Stattdessen: Launch-Probleme, Performance-Einbrüche, Abstürze – für viele Spieler leider Alltag seit Release. Der Frust war berechtigt, die Kritik laut. Doch nun melden sich die Entwickler mit einem ersten Statement und zeigen, dass sie die Situation ernst nehmen.

In einem offenen Brief an die Community räumt das Team Fehler ein. Man sei „herzzerreißend enttäuscht“, dass nicht alle das Spiel wie geplant erleben konnten. Die gute Nachricht: Bereits diese Woche startet eine konkrete Roadmap zur Verbesserung. Erste Hotfixes sollen akute Probleme wie Speicherprobleme und Mini-Game-Bugs beheben.

Hotfixes kommen, Stabilität hat Priorität

Laut dem Studio liegt der Hauptgrund für die Abstürze im Speicher, was rund zehn Prozent der Spieler betrifft. Ein entsprechender Hotfix soll bereits ab dem 13. Juni für den PC verfügbar sein, Konsolen folgen nach der Zertifizierung bei Sony und Microsoft.

Inhaltlich umfasst dieser erste Patch unter anderem:

Verbesserte CPU- und GPU-Auslastung

Reduzierte Schwierigkeit beim CPR-Minigame

Neue Optionen zur Tiefenunschärfe

Fehlerbehebungen in den Mini-Games „MineHunter“ und „Run Dungeon“

Warnungen bei inkompatibler PC-Hardware

Ein zweiter Hotfix ist für die Woche ab dem 16. Juni geplant. Hier stehen weitere Stabilitätsverbesserungen, visuelle Fixes (wie die berüchtigten stillstehenden Räder beim Fahren) und Level-Korrekturen im Fokus. Bis Ende Juni will das Studio außerdem Balancing-Anpassungen, KI-Verbesserungen und Animationfixes ausrollen.

Ein schwieriger Anfang, aber keine Katastrophe

Der Launch war alles andere als ideal. Dennoch sollte man nicht vergessen, dass es sich hier um das erste Projekt eines neuen Studios handelt. Ähnlich wie bei Cyberpunk 2077 zeigt sich auch hier, dass ein verpatzter Start nicht das Ende bedeuten muss – wenn die Entwickler konsequent liefern.

Natürlich bleibt abzuwarten, ob die Updates wirklich die gewünschten Effekte bringen. Aber die Kommunikation ist transparent, das Tempo der Reaktion ist hoch, und der Wille, sich zu verbessern, deutlich spürbar. Das verdient zumindest etwas Geduld – und vielleicht auch eine zweite Chance.

Wie habt ihr den Start von MindsEye erlebt? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr noch dranbleibt oder bereits ausgestiegen seid.