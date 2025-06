MindsEye Hotfix angekündigt: Erste Performance-Verbesserungen kommen, aber noch ohne Termin

Der Start von MindsEye war holprig – das ist kein Geheimnis. Obwohl die Vision hinter dem Spiel ambitioniert ist, kämpfen viele Spieler aktuell mit technischen Problemen. Die Entwickler haben das Feedback aufgenommen und reagieren nun mit dem ersten Hotfix, der bereits zum Ende dieser Woche auf dem PC erscheinen soll. Konsolenspieler müssen sich noch etwas gedulden, sollen aber “so bald wie möglich” versorgt werden.

Performance steht im Fokus

Laut dem offiziellen Statement auf Reddit richtet sich der Hotfix vor allem an CPU- und GPU-Engpässe. Erste Optimierungen sollen helfen, die Spielbarkeit auf einer breiteren Gerätebasis zu verbessern. Zusätzlich wird der Arbeitsspeicher effizienter genutzt, was vor allem Spielern mit Mittelklasse-Hardware zugutekommen dürfte. Zuvor war die Rede von einem Upgrade auf die Unreal Engine 5.6, mit dem die Performance deutlich steigen soll.

Einige technische Stolpersteine werden ebenfalls adressiert: So erhalten PCs mit deaktiviertem Hardware Accelerated GPU Scheduling künftig Warnhinweise, ebenso wie Systeme mit potenziell instabilen CPUs. Auch wenn das keine tiefgreifende Lösung darstellt, ist es zumindest ein sinnvoller Hinweis für Nutzer, die nach Ursachen für Abstürze suchen.

Spielmechanik und Mini-Games: Feinschliff inklusive

Der Hotfix enthält auch kleine, aber sinnvolle Änderungen am Gameplay. Die Schwierigkeit des CPR-Minispiels wird reduziert – ein Detail, das vielen Spielern bisher negativ aufgefallen ist – und auch mich gerade ganz schöm nervt. Zudem gibt es eine neue Option zur Anpassung oder Deaktivierung des Tiefenschärfe-Effekts, was nicht nur den Look, sondern auch die Performance verbessern kann.

Fehlende Steuerungsoptionen für die Mini-Games MineHunter und Run Dungeon sollen nun ebenfalls der Vergangenheit angehören.

Für PC-Spieler auf Steam gibt es noch eine kleine Randnotiz: Der Build von MindsEye ist dort jetzt vollständig zugänglich. Kreative Projekte aus der Community dürften also bald Fahrt aufnehmen. Probleme mit fehlenden DLC-Berechtigungen will man automatisch beheben – hier ist allerdings noch etwas Geduld gefragt.

Ob dieser erste Patch wirklich spürbare Verbesserungen bringt, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Die Entwickler haben zumindest signalisiert, dass dies nur der Anfang einer längeren Update-Phase ist.

Was sind eure Erfahrungen mit MindsEye bisher? Schreibt uns in die Kommentare!