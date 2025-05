MindsEye im Kreuzfeuer: Zwischen Review-Bombing und der neuen Währung des Internets – Empörung

Es ist das Jahr 2025 und das Internet hat sich längst in einen Marktplatz der Empörung verwandelt. Wer heute Aufmerksamkeit will, braucht keine Argumente, sondern ein Feindbild. Kein Wunder also, dass der Co-CEO von Build a Rocket Boy, Mark Gerhard, mit einer brisanten These für Aufsehen sorgt: „MindsEye„, das neue Spiel seines Studios, werde gezielt und bezahlt schlechtgeredet. Eine absurde Schutzbehauptung oder bitterer Ernst?

Die Anschuldigungen wirken auf den ersten Blick wie eine Abwehrreaktion. Doch sie treffen einen Nerv, der über das Schicksal eines einzelnen Spiels hinausgeht. In den Kommentarspalten der sozialen Netzwerke dominieren längst nicht mehr neutrale oder differenzierte Stimmen – sondern Accounts, die in Serie „Trash“, „Mid“ oder „Scam“ posten. Gerhard spricht von Bot-Farmen und koordinierten Kampagnen. Ob nun gesteuert oder organisch gewachsen – das System funktioniert. Denn in einem Algorithmus-gesteuerten Umfeld bringt Negativität Klicks, Klicks bringen Reichweite, und Reichweite bringt Geld.

Wie schnell Opfer zu Verschwörern werden

Doch hier wird es kritisch. Sobald jemand auf diese toxischen Mechanismen hinweist, dauert es nicht lange, bis ihm der „Aluhut“ aufgesetzt wird. Auch Gerhard wird belächelt, als er von gezielten Angriffen spricht – zugegeben, seine Aussagen wirken konspirativ. „100 % bezahlt“ klingt mehr nach Telegram-Gruppe als nach PR-Statement. Und dennoch: Warum ist es heutzutage naiv zu glauben, dass Online-Stimmung nicht manipulierbar ist?

Die Kehrseite dieser Dynamik ist gefährlich. Wer sich gegen den Strom stellt, wird nicht mehr ernst genommen. Gerhards Aussagen mögen überspitzt sein, doch sie werfen eine unbequeme Frage auf: Was, wenn Kritik nicht mehr aus Meinung, sondern aus Kalkül entsteht? Wenn Review-Bombing zum Mittel wird, um Konkurrenz zu schwächen oder Aufmerksamkeit zu erzwingen? Bestes Beispiel: Die rund 15-stündige Storykampagne schon jetzt als negativen Punkt darzustellen.

„MindsEye“ steht dabei exemplarisch für ein größeres Problem: Die Grenze zwischen legitimer Enttäuschung und systematischer Demontage ist kaum noch zu erkennen. Und während Studios um ihre Reputation kämpfen, verdient der Algorithmus prächtig an der Empörung.

Hoffnung statt Vorverurteilung: Lasst das Spiel sprechen

Kritik ist essenziell – für Spiele, für Studios, für die gesamte Branche. Doch sie verliert ihren Wert, wenn sie nur noch Mittel zum Zweck ist. Was Build a Rocket Boy erlebt, mag teilweise hausgemacht sein – intransparente Kommunikation, unausgereiftes Material, Crunch-Vorwürfe. Aber das rechtfertigt keine digitale Hetzjagd. Wer Kritik als Waffe nutzt, statt als Werkzeug, macht sich zum Teil eines Systems, das längst mehr zerstört als erschafft. Und das ist vielleicht das wahre Problem des Internets im Jahr 2025.

Bei aller berechtigten Kritik und Skepsis sollten wir nicht vergessen, worum es eigentlich geht: ein Spiel, das noch nicht veröffentlicht wurde. „MindsEye“ verspricht ambitioniertes Storytelling, cineastische Action und die Handschrift eines Entwicklers, der „Grand Theft Auto“ geprägt hat. Auch wenn die Vorzeichen holprig sind, bleibt die Hoffnung, dass das fertige Produkt überzeugt. Deshalb gilt: Fairness bedeutet auch, der finalen Version eine Chance zu geben – und erst dann zu urteilen, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen. Wir freuen uns trotz allem auf das Spiel und hoffen, dass sich „MindsEye“ durch Qualität und nicht durch Shitstorms definiert.

Aktuelle Eindrücke liefert der heute veröffentlichte Trailer, der doch recht solide aussieht.