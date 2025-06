MindsEye im Stresstest – Wird hier das nächste Cyberpunk-Desaster geboren?

Seit dem gestrigen Release von MindsEye läuft bei Build A Rocket Boy offenbar nicht alles nach Plan. Wer gehofft hatte, hier die nächste große AA-Vision spielen zu dürfen, wird derzeit auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Die Diskrepanz zwischen Versprechen und Realität ist deutlich – und sorgt bereits nach wenigen Stunden für reichlich Frust in der Community.

Obwohl das Spiel im Vorfeld als ambitioniertes Projekt mit offener Welt und Story-Schwerpunkt angepriesen wurde, ist der Launch vor allem von einem geprägt: Unsicherheit. Patch-Aussagen, die nicht zur Realität passen, nicht verteilte Review-Keys und widersprüchliche Infos zum tatsächlichen Spielstatus werfen Fragen auf. Zeit, die aktuellen Fakten zu sortieren.

Wo ist der Day-One-Patch?

Schon Tage vor dem Release fiel auf, dass kaum ein Fachmedium Zugriff auf MindsEye erhalten hatte – auch wir wurden auf Nachfrage lediglich mit einem „Sieht schlecht aus“ abgespeist. Der Vermutung lag nahe: Der Entwickler wollte wohl noch einen großen Day-One-Patch abwarten, um das Spiel in bestmöglichem Zustand zu präsentieren. Soweit die Theorie.

In der Praxis sieht es anders aus. Die Disc-Version von MindsEye liegt auf allen Plattformen in Version 1.003 vor. Ein Patch, vermutlich v1.004, der laut Reddit angeblich „essenzielle Gameplay-, Performance- und Grafikverbesserungen“ bringen soll, fehlt – Stand jetzt – weiterhin. Auf der PS5 ist kein zusätzlicher Download verfügbar, das Spiel läuft technisch identisch mit der Disc-Version, die bereits zuvor kritisiert wurde.

Zwar behauptet ein Community-Manager auf Reddit, der Patch sei mit der digitalen Version „integriert“ – eine Aussage, die in Widerspruch zu zahlreichen Nutzerberichten steht. Dort ist von spürbaren technischen Problemen die Rede: Pop-ins, Performance-Drops und fehlerhafte Animationen – Probleme, die laut Patch Notes eigentlich längst behoben sein sollten.

Kommunikationsdefizite und technische Zweifel

Besonders bitter: Auch auf der Xbox sorgt MindsEye für Verwirrung. Dort sollte der Patch ganze 45 GB groß sein, doch auch hier fehlt jede Spur einer aktualisierten Version. Auf Steam war das Spiel laut mehreren Berichten sogar gar nicht spielbar. Währenddessen wird in offiziellen Kanälen weiter versichert, alles laufe nach Plan. Eine ehrliche und transparente Kommunikation, die nur nicht dem Eindruck der Community entspricht?

Sicher können Zertifizierungsprozesse auf Konsolen sich verzögern – das ist bekannt. Doch was die Spieler aktuell erleben, ist primär eines: Intransparenz. Zwischen PR-Aussagen, Patch-Ankündigungen und dem tatsächlichen Zustand des Spiels klafft eine Lücke, die Vertrauen kostet. Besonders, wenn Nutzer online bereits über eine mögliche Klagewelle spekulieren.

Immerhin finden die Zwischensequenzen und Story-Ansätze bei einigen Spielern Anklang – das können wir unterschreiben. Es gibt also eine Basis, auf der sich aufbauen ließe – sofern die versprochenen Patches zeitnah tatsächlich erscheinen und halten, was bisher nur behauptet wird. Meiner Einschätzung nach ist das Grundgerüst des Spiels keine totale Katastrophe, die Missionen wirken manchmal wie mit einem simplen Level-Editor erstellt, aber die Performance und die Bugs sind teils kaum zu ertragen, selbst auf der PS5 Pro. Ein lustiges Beispiel: Die Hinterräder meines Buggys drehen sich zwar von der Seite, aber nicht bei der Rückansicht. Im Netz finden sich zudem zahlreiche weitere Beispiele, in denen MindsEye völlig versagt.

Was bleibt vom MindsEye-Launch?

Der holprige Start erinnert nicht ganz zufällig an Cyberpunk 2077. Auch hier war die Diskrepanz zwischen Versprechen und Realität am Launch-Tag groß – mit bekannten Folgen. Ob sich MindsEye aus diesem chaotischen Zustand befreien kann, hängt in erster Linie von der technischen Nachbesserung und der Glaubwürdigkeit des Entwicklerstudios ab.

Aktuell steht fest: Wer heute MindsEye startet, spielt – trotz aller gegenteiligen Behauptungen – eine unfertige Version. Die Version 1.004 ist bislang nachweislich nicht live, und die Kritik an Performance und fehlenden Features ist berechtigt.

Es ist vielleicht noch zu früh, um MindsEye endgültig in die digitale Tonne zu treten – theoretisch. Praktisch steht man da mit Version 1.003, fragwürdigen Patch-Aussagen und einem Spiel, das sich wie eine sehr öffentliche Beta anfühlt. Wer hier mit der naiven Erwartung eines fertigen Produkts eingestiegen ist, darf sich aktuell mit Recht veralbert fühlen. Persönlich schwanke ich irgendwo zwischen „Refund klicken“ und „vielleicht wird’s ja noch – irgendwann“. Mal sehen, was der nächste Patch bringt, was davon wieder nur Reddit-Realität bleibt und ob das Spiel am Ende wenigstens fertig wirkt.

