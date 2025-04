MindsEye liefert Blockbuster-Feeling und wird zum cineastischen Ausnahme-Game

Stell dir vor, du sitzt hinter dem Steuer eines hochgezüchteten Boliden, bretterst durch Neon-beleuchtete Straßenschluchten, driftest haarscharf um die Kurve – und die Kamera scheint gleich aus der Bahn zu fliegen. So beschreibt Adam Whiting, Assistant Game Director bei Build A Rocket Boy, das Fahrgefühl in MindsEye, dem neuen Actionspiel, das am 10. Juni auf PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint. Und er verspricht: Auch wenn alles nach Chaos aussieht, behältst du stets die volle Kontrolle.

„Kamera außer Kontrolle?“ – Fahrgefühl wie im Actionkino

Was zunächst wie ein weiterer Open-World-Raser klingt, entpuppt sich schnell als ambitioniertes Story-Game mit cineastischem Anspruch. Entwickelt mit der Unreal Engine 5.4, legt MindsEye großen Wert auf realistische Fahrphysik. Reifenhaftung, Gewichtsverlagerung, Federung – nichts wird dem Zufall überlassen. Gleichzeitig fühlt sich jede Verfolgungsjagd an wie ein wilder Ritt durch einen Fast & Furious-Film – inklusive kameratechnischer Turbulenzen, die gezielt eingesetzt werden, um Adrenalin durch die Venen zu jagen.

Hinter dem Projekt steckt kein Unbekannter: Leslie Benzies, ehemals Produzent der GTA-Reihe bei Rockstar North, führt das neue Studio Build A Rocket Boy an. Und mit MindsEye will man mehr als nur Krawall und Krachbumm liefern. Es geht um künstliche Intelligenz, Korruption, Machtgier – verpackt in einem narrativen Rahmen, der laut Whiting „spannend, emotional und gut getaktet“ sein soll.

Story statt Service – MindsEye setzt auf Fokus und Substanz

Inhaltlich dreht sich alles um die düstere Megastadt Redrock City, in der sich Konzerne wie Silva Industries und Politiker wie Bürgermeister Vega ein undurchsichtiges Spiel um Kontrolle liefern. Spieler schlüpfen in eine unbekannte Hauptfigur, die sich durch ein Geflecht aus Intrigen, Kämpfen und spektakulären Setpieces schlagen muss.

MindsEye ist kein Live-Service-Titel, kein Open-World-Overkill und kein 100-Stunden-Mammutprojekt. Stattdessen erwartet Spieler eine fokussierte Erfahrung mit etwa 15 Stunden Spielzeit – eine bewusste Entscheidung gegen den Trend. „Spiele müssen nicht unendlich groß sein, um bedeutungsvoll zu sein“, sagt Whiting. Und genau das will MindsEye beweisen.