MindsEye Patch 6.1: Weihnachten im Chaos – AI, Animationen und neue Missionen

MindsEye liefert zum Jahresende noch einmal ein umfangreiches Update nach. Update 6.1 ist ab sofort online, auf PS5, Xbox Series X|S und PC. Build A Rocket Boy hat sich erneut die Kritik der Community zu Herzen genommen, vor allem bei der KI und den Missionen wurde nachgebessert.

KI- und Missions-Feinschliff

Der offizielle Changelog verrät, dass die NPCs jetzt deutlich dynamischer reagieren. Roboter greifen Spieler an, sobald sie gehackt werden, und die Pathfinding-Logik wurde optimiert. Wo vorher KI-Aktionen oft stockten oder Gegner „feststeckten“, läuft es nun deutlich runter.

Klassiker wie „Robin Hood” oder „Man Always Burns” wurden überarbeitet, die Fahrzeuge sind robuster, Verfolgungsjagden fairer und unnötige Fail-Mechaniken wurden entfernt. Auch die Flugmissionen wurden verbessert: Extra Checkpoints, AR-Markierungen und eine flüssigere Kameraführung beim Fahrzeug sorgen für einen reibungsloseren Ablauf.

Auch Musik und Soundeffekte klingen jetzt satter. Störende Geräusche, wie etwa schleifende Objekte, wurden eliminiert. Die Animationen beim Schulterswap sitzen jetzt präziser und die Kamera folgt dem Fahrzeug endlich logisch. Die ARCADIA-Features profitieren von neuen Tutorials, weihnachtlichen Assets und einer verbesserten Leaderboard-Integration. In Build.ARCADIA können Spieler mit festlichem Content wie Santa-Masken oder Schneemännern kreativ werden, ohne auf nervige Bugs zu stoßen.

Neue Missionen für die Feiertage

Mit „Ultra Terminal: Goin’ Haywire“ und „So You Think You Can Fly: Sky Race“ kommt frischer Schwung ins Spiel. Während das erste Spiel chaotische Schießereien im Terminal bietet, setzt das zweite auf Geschwindigkeit und Präzision. Wer seine Arcadia-Kreationen mit Weihnachtsstimmung aufpeppen möchte, findet nun das passende Asset-Pack.

Das Update behebt zusätzlich zahlreiche Bugs, darunter falsch animierte NPCs und fehlerhafte Level-Collisions. Die Performance ist stabiler, insbesondere auf der PS5, bei der zuvor Detailprobleme und blockierende Levelbereiche auffielen. Bei Build.ARCADIA halten Logik-Nodes und Stamps nun, was sie versprechen. Es gibt keine nervigen Resets oder fehlende Leaderboard-Einträge mehr.

Der MindsEye-Patch 1.016 ist das perfekte Weihnachtsupdate für Spieler, die sowohl die Kampagne als auch ihre eigenen Kreationen ernsthaft angehen wollen. Für das Jahr 2026 verspricht das Studio weitere Updates, um den derzeitigen Schwung beizubehalten.