MindsEye Roadmap 2026: Neue Story-Mission & Race Builder kommen

Entwickler Build A Rocket Boy veröffentlicht „MindsEye“ ab sofort in Eigenregie, um direkter mit der Community zu kommunizieren und schnellere Entwicklungszyklen zu ermöglichen. Das Studio von Ex-Rockstar-Chef Leslie Benzies löst sich damit von externen Publisher-Strukturen und präsentiert zeitgleich neue Inhalte für 2026, darunter die Story-Mission „Blacklisted“ und den Konsolen-Release des Race Builders.

Die Entscheidung, das Spiel selbst zu veröffentlichen, ist bei einem Projekt dieser Größenordnung ein mutiger Schritt. Laut dem offiziellen Statement will das Team „schneller reagieren“ und Informationen „aus erster Hand“ liefern.

Für uns Spieler bedeutet das im Idealfall weniger PR-Filter und eine Roadmap, die sich flexibler an das Feedback der Community anpasst. In der Vergangenheit haben solche Wechsel oft zu einer ehrlicheren Kommunikation geführt, erhöhen aber auch den finanziellen Druck auf das Studio.

Blacklisted: Fokus auf Singleplayer-Präzision

Mit der neuen Mission „Blacklisted“ schärft „MindsEye“ sein Profil als Action-Thriller. Wir schlüpfen in die Rolle der Attentäterin Julia Black, die in Redrock City zwei Zielpersonen ausschalten muss.

Szenario: Spionage und Infiltration innerhalb eines kriminellen Netzwerks.

Spionage und Infiltration innerhalb eines kriminellen Netzwerks. Mechanik: Der Fokus scheint auf Präzision und Sabotage zu liegen, was auf ein taktischeres Vorgehen hindeutet als in bisherigem Material.

Der Fokus scheint auf Präzision und Sabotage zu liegen, was auf ein taktischeres Vorgehen hindeutet als in bisherigem Material. Einordnung: Das Setting wirkt deutlich fokussierter. Während ARCADIA oft wie ein riesiger Baukasten wirkt, zeigt „Blacklisted“, dass MindsEye auch als narratives Solo-Erlebnis funktionieren will.

Ein großer Kritikpunkt war bisher die Kluft zwischen PC- und Konsolen-Version. Das ändert sich jetzt:

Race Builder für Konsolen: Das Tool, mit dem PC-Spieler bereits eigene Strecken erstellen, kommt 2026 auf PlayStation und Xbox. Cross-Library: Konsolen-Spieler erhalten Zugriff auf die gesamte Bibliothek an nutzergenerierten Inhalten, die am PC bereits entstanden sind. Multiplayer-Races: Kompetitive Rennen werden als fester Bestandteil in ARCADIA integriert, um die Langzeitmotivation zu steigern.

Der Wechsel zum Self-Publishing ist ein bedeutender Schritt: Build A Rocket Boy will „MindsEye“ nicht als „GTA-Killer“ verheizen, sondern als eigene Plattform etablieren. Die Roadmap zeigt eine gesunde Mischung aus Story-Content und Community-Tools. Dass der Fokus 2026 stark auf den Konsolen-Features und dem Ausbau von ARCADIA liegt, ist sinnvoll, um die Spielerbasis zu verbreitern. Es bleibt abzuwarten, ob die Qualität der Story-Missionen mit der spielerischen Freiheit der Sandbox mithalten kann.

Was haltet ihr von der neuen Ausrichtung – glaubt ihr, der Selbstverlag tut der Kommunikation gut, oder fehlt jetzt der nötige „Druck“ eines großen Publishers?