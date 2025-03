MindsEye: Spielzeit unterstreicht Rückkehr der bedeutungsvollen Storygames

In einer Zeit, in der Spieleentwickler mit aller Macht auf Live-Service-Modelle und endlosen Content setzen, schwimmt „MindsEye“ gegen den Strom. Das neueste Werk von Build a Rocket Boy, unter der kreativen Leitung von Rockstar-Veteran Leslie Benzies, setzt auf eine lineare, durchdachte Geschichte. Und das Beste: Es dauert etwa 15 Stunden, um die komplette Story zu erleben – eine Seltenheit in der modernen Spielelandschaft.

Eine cineastische Erfahrung statt ewiger Grind

„MindsEye“ spielt in Redrock City, einer futuristischen Metropole, die zwischen den Interessen von Silva Industries und Bürgermeister Vega zerrieben wird. Doch anstatt einer ausufernden Open World erwartet die Spieler eine „falsche offene Welt“ – also eine Umgebung, die zwar nach Freiheit aussieht, aber eine streng geführte, narrative Struktur bietet.

Assistant Game Director Adam Whiting betont die Bedeutung einer fokussierten Geschichte: „Es spricht einiges dafür, eine wirklich bedeutungsvolle, gut erzählte und durchdachte Geschichte zu entwickeln, in die die Spieler eintauchen können.“ In einer Zeit, in der Games oft auf künstlich gestreckte Spielzeit setzen, um Spieler möglichst lange zu binden, setzt „MindsEye“ auf eine kompakte, aber intensive Erfahrung.

Die Philosophie hinter „MindsEye“ ist klar: Es soll ein Spiel sein, das sich anfühlt wie ein guter Film – mit spannenden Momenten, Charakterentwicklung und dramatischen Höhepunkten. „Nach einem langen Arbeitstag soll man sich einfach hinsetzen und eine bedeutungsvolle, gut erzählte Geschichte genießen können, die die eigene Zeit respektiert“, so Whiting.

Kein 70-Dollar-Preisschild, aber mit Extras

Während viele aktuelle Blockbuster mittlerweile die 70-Dollar-Grenze überschreiten, bleibt „MindsEye“ mit 59,99 Euro vergleichsweise fair bepreist. Zudem gibt es eine Deluxe Edition mit einem Premium-Pass und einer Horde-Modus-Mission, die mit ARCADIA, dem hauseigenen Toolset des Entwicklers, erstellt wurde. Letzteres könnte für regelmäßigen Nachschub an Gameplay-Elementen sorgen – in welchem Umfang, bleibt abzuwarten.

Lange müssen Fans nicht mehr warten: „MindsEye“ erscheint bereits am 10. Juni für Xbox Series X/S, PS5 und PC. Auch hier zeigt sich, dass von der Ankündigung bis zum Release eine überschaubare Zeit veranschlagt wurde. Ob sich das Spiel als leuchtendes Beispiel für die Rückkehr bedeutungsvoller Singleplayer-Erlebnisse behaupten kann, wird sich dann zeigen. Es ist zumindest ein spannender Kontrast zur aktuellen Gaming-Industrie.